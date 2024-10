Historische Ereignisse am 11. Oktober

Am heutigen 11. Oktober 2024 werfen wir einen Blick auf eine Reihe bedeutender Ereignisse, die an diesem Tag in der Geschichte stattgefunden haben. Darunter ragt besonders die Naturkatastrophe von 1634 hervor, die die Insel Strand im Wattenmeer zerstörte und tausende Menschenleben forderte. Doch auch auf politischer, wissenschaftlicher und kultureller Ebene gab es markante Momente.

1634: Die Burchardiflut verwüstet das Wattenmeer

In der Nacht zum 12. Oktober 1634 ereignete sich eine der schlimmsten Sturmfluten in der Geschichte Europas. Die sogenannte Burchardiflut zerstörte die damals größte Insel des Wattenmeeres, Strand. Rund 10.000 Menschen verloren ihr Leben, davon etwa 6.400 der 8.600 Bewohner von Alt-Nordstrand. Die Flut hinterließ nicht nur menschliches Leid, sondern veränderte auch den Küstenverlauf nachhaltig.

1727: Händels „Coronation Anthems“ zur Krönung von Georg II.

Am 11. Oktober 1727 fanden in der Westminster Abbey die Feierlichkeiten zur Krönung von König Georg II. statt. Zu diesem Anlass wurden die berühmten „Coronation Anthems“ von Georg Friedrich Händel uraufgeführt, die bis heute als Meisterwerke barocker Krönungsmusik gelten.

1852: Die Universität Sydney nimmt den Betrieb auf

An diesem Tag begann in Sydney, Australien, eine neue Ära der Bildung. Die Universität Sydney, die älteste Hochschule auf dem fünften Kontinent, nahm den Lehrbetrieb auf und legte damit den Grundstein für eine traditionsreiche akademische Institution, die heute weltweit anerkannt ist.

1874: Uraufführung von „Der Widerspenstigen Zähmung“ in Mannheim

In Mannheim wurde am 11. Oktober 1874 die komische Oper „Der Widerspenstigen Zähmung“ von Hermann Goetz uraufgeführt. Basierend auf William Shakespeares gleichnamigem Werk, etablierte sich diese Oper schnell als Klassiker auf den europäischen Bühnen.

1940: Erich Klöckner stellt Höhenrekord im Segelflug auf

Mit seinem Segelflugzeug vom Typ Kranich D-11 stellte der deutsche Pilot Erich Klöckner am 11. Oktober 1940 einen neuen Höhenrekord auf. Er erreichte eine beeindruckende Höhe von 11.460 Metern und setzte damit einen Meilenstein in der Luftfahrtgeschichte.

1949: Wilhelm Pieck wird Präsident der DDR

Am 11. Oktober 1949 wurde Wilhelm Pieck zum ersten und zugleich einzigen Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) gewählt. Seine Amtszeit markierte den Beginn der politischen Struktur der DDR, die bis 1990 Bestand hatte.

1949: Gründung der Bundespressekonferenz

Am gleichen Tag konstituierte sich in Bonn die Bundespressekonferenz, eine Institution, die seither eine zentrale Rolle in der politischen Berichterstattung in Deutschland spielt. Sie ermöglicht es Journalisten, regelmäßig direkt mit politischen Akteuren in Kontakt zu treten.

1956: Kraftfahrt-Bundesamt darf Verkehrszentralregister führen

Mit einem Beschluss des Bundestages am 11. Oktober 1956 wurde entschieden, dass das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg-Mürwik ab dem 2. Januar 1958 das Verkehrszentralregister führen darf. Dieses Register sollte in den folgenden Jahrzehnten zu einem wichtigen Instrument der Verkehrssicherheit werden.

1958: Pioneer 1 – Die erste Mondsonde der NASA scheitert

Die NASA startete am 11. Oktober 1958 ihre erste unbemannte Mondsonde, Pioneer 1. Leider konnte die Sonde die Erdanziehungskraft nicht überwinden und verfehlte ihr Ziel. Dennoch stellte dieser Versuch einen frühen Schritt in der Raumfahrtgeschichte dar.

1963: Rücktritt von Bundeskanzler Konrad Adenauer

Der 87-jährige Bundeskanzler Konrad Adenauer reichte am 11. Oktober 1963 in Bonn seine Rücktrittserklärung ein. Dies markierte das Ende einer Ära, in der Adenauer als erster Kanzler der Bundesrepublik Deutschland die Nachkriegszeit entscheidend prägte.

1968: Start von Apollo 7 – Erster bemannter Apollo-Flug

Am 11. Oktober 1968 startete die Apollo-7-Mission mit den Astronauten Walter Schirra, Donn Eisele und Walter Cunningham an Bord. Es war der erste bemannte Flug eines Apollo-Raumschiffs und ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Mondlandung.

1968: Nuklearforschungsschiff Otto Hahn in Dienst gestellt

Ebenfalls am 11. Oktober 1968 wurde in Hamburg das nuklear angetriebene Forschungsschiff Otto Hahn in Dienst gestellt. Es war ein Symbol für die wissenschaftlichen Ambitionen Deutschlands in der Nachkriegszeit.

1971: Veröffentlichung von John Lennons „Imagine“

Am 11. Oktober 1971 wurde die Single „Imagine“ von John Lennon veröffentlicht. Das Lied entwickelte sich zu einer Hymne für Frieden und Menschlichkeit und bleibt bis heute eines der bekanntesten Werke in der Musikwelt.

1975: Premiere von „Saturday Night Live“

Der US-Fernsehsender NBC strahlte am 11. Oktober 1975 die erste Folge der Comedy-Show „Saturday Night Live“ aus. Diese Show sollte zu einem festen Bestandteil der amerikanischen Fernsehlandschaft werden und weltweite Bekanntheit erlangen.

1976: George Washington postum zum General of the Armies ernannt

Im Rahmen der 200-Jahr-Feier der Vereinigten Staaten wurde George Washington postum der Titel „General of the Armies of the United States“ verliehen. Er ist der einzige US-Offizier, der diesen höchsten Dienstgrad erhielt.

1984: Kathryn Dwyer Sullivan – Erste US-Amerikanerin im Weltraum

Kathryn Dwyer Sullivan schrieb am 11. Oktober 1984 Raumfahrtgeschichte, als sie als erste US-Amerikanerin einen Weltraumausstieg während der Mission STS-41-G unternahm.

1986: Reagan-Gorbatschow-Gipfeltreffen in Reykjavík

Am 11. Oktober 1986 begann in Reykjavík ein zweitägiges Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Ronald Reagan und dem sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow. Obwohl das Treffen an der Uneinigkeit über die Strategic Defense Initiative scheiterte, war es ein wichtiger Moment im Kalten Krieg.

1987: Uwe Barschel tot in Genf aufgefunden

Am 11. Oktober 1987 wurde der frühere schleswig-holsteinische Ministerpräsident Uwe Barschel tot in einem Hotelzimmer in Genf aufgefunden. Die Todesumstände sind bis heute nicht abschließend geklärt. Die sogenannte Barschel-Affäre sorgte zuvor für erhebliche politische Erschütterungen.

1994: Kohlepfennig verfassungswidrig

Der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts erklärte am 11. Oktober 1994 den sogenannten Kohlepfennig für verfassungswidrig. Diese Entscheidung hatte weitreichende Auswirkungen auf die Finanzierung der Kohlesubventionen in Deutschland.

2000: Raumfähre Discovery startet zur 100. Space-Shuttle-Mission

Am 11. Oktober 2000 startete die Raumfähre Discovery zur 100. Mission eines Space Shuttles, STS-92, vom Kennedy Space Center aus. Dieser Meilenstein in der Raumfahrtgeschichte zeigte die technische Reife des Space-Shuttle-Programms.

Es bleibt faszinierend, wie viele bedeutende Ereignisse am 11. Oktober über die Jahrhunderte hinweg stattgefunden haben. Sie prägen unser Verständnis von Geschichte und Fortschritt bis heute.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt