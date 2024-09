POL-GE: Unfall Europastraße Bulmke-Hüllen – Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Posted in

Unfall Europastraße Bulmke-Hüllen, Gelsenkirchen (ots) – Am Mittwoch, 18. September 2024, um 19.30 Uhr, kam es auf der Europastraße in Höhe einer Tankstelle in Bulmke-Hüllen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen.

Die vermutliche Unfallverursacherin, eine 28-jährige Essenerin, wollte mit ihrem Opel von dem Tankstellengelände nach links auf die Europastraße einbiegen. Dabei übersah sie das Fahrzeug der 23 Jahren alten Gelsenkirchenerin, die bereits die Europastraße in Richtung Hohenzollernstraße befuhr.

Durch den Aufprall wurden die 23-jährige Gelsenkirchenerin leicht und ihre Beifahrerin, eine 24-jährige Gelsenkirchenerin, schwer verletzt. Auch die 28 Jahre alte Essenerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt.

Mit einem Rettungswagen wurden die Verletzten zur Überwachung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages.