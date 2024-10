POL-H: Unfall Hamburger Allee Hannover – Zeugenaufruf: E-Scooter-Fahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt – Wer kann Hinweise geben?

Unfall Hamburger Allee Hannover (ots) – Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Dienstag, 22.10.2024, in Hannover ein E-Scooter-Fahrer schwer verletzt worden. Der 30-Jährige hatte im Bereich der Hamburger Allee eine Straße überquert und wurde dabei von einer 42-Jährigen mit ihrem Pkw erfasst. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr der 30-Jährige am Dienstagmorgen gegen 08:30 Uhr die Arndtstraße, aus Richtung Schloßwender Straße kommend, in Fahrtrichtung Hamburger Allee. Gleichzeitig bog die 42-Jährige mit ihrem VW Touran von der Hamburger Allee kommend in Fahrtrichtung Arndtstraße in die Kreuzung ein.

Im Kreuzungsbereich zur Vahrenwalder Straße kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision des Autos mit dem E-Scooter. Der 30-Jährige stürzte in der Folge auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei mit rund 5.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. Von besonderem Interesse ist die Ampelschaltung zum Zeitpunkt der Kollision. /ram