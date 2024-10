POL-HN: Unfall L1103 Lauffen am Neckar Landkreis Heilbronn/Brackenheim: Rollerfahrer tödlich verunglückt

Unfall L1103 Lauffen am Neckar, Heilbronn (ots) – Ein 59-Jähriger verstarb am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1103.

Der 59-jährige Fahrer eines Kraftrollers fuhr von Lauffen am Neckar in Richtung Meimsheim. In einer Rechtskurve kam ihm ein 51-Jähriger in seinem Pkw VW Touran entgegen. Der Pkw-Lenker fuhr ordnungsgemäß auf seiner Fahrspur, als der Roller-Lenker mit diesem frontal kollidierte, da er in den Gegenverkehr kam. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 59-jährige Rollerlenker noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Lenker wurde nicht verletzt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme bis 20.45 Uhr gesperrt werden. Das Polizeirevier in Lauffen war mit 3 Streifen im Einsatz.