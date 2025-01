POL-KI: Tödlicher Verkehrsunfall am Bahnübergang Hofholzallee in Kiel

Posted in

Tödlicher Verkehrsunfall am Bahnübergang Hofholzallee in Kiel (ots) – Aktuell ist die Bahnstrecke zwischen Hassee und Kronshagen nach einem Unfall am Bahnübergang in der Hofholzallee voll gesperrt.

Nach derzeitigem Stand kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zug der Nordbahn und einem Radfahrer. Derzeit läuft die Unfallaufnahme, so dass auch der Fahrzeug-, Fußgänger- und Radverkehr in der Hofholzallee in beide Richtungen nicht möglich ist.

Der Verkehr wird aus Richtung Russee kommend über den Uhlenkrog abgeleitet, aus Richtung Innenstadt ist der Hasseldieksdammer Weg ab dem Westring voll gesperrt.

Update 18:48 Uhr

Nachdem es am Bahnübergang in der Hofholzallee zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Radfahrer gekommen war, verstarb der Radfahrer noch an der Unfallstelle. Die Bahnstrecke zwischen Hassee und Kronshagen war für rund 1 ½ Stunden voll gesperrt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 13:45 Uhr zum Zusammenstoß zwischen dem Zug und einem Radfahrer. Ersten Zeugenaussagen zufolge sei der 76-jährige Radfahrer in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs gewesen, als er den bereits geschlossenen Bahnübergang passierte. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Text: Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel