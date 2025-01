FW Ludwigshafen: Brand Klinik Ludwigshafen-Oggersheim in der Semmelweisstraße

Posted in

Brand Klinik Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – (JS) Am 31.01.2025 um 16:54 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brandmeldealarm in die Semmelweisstraße, in eine dort ansässige Klinik im Stadtteil Ludwigshafen-Oggersheim gerufen.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr eine ausgelöste Brandmeldeanlage vor, ebenso wurde sie durch Klinikpersonal auf eine brennende, aber bereits durch Mitarbeiter der Klinik, gelöschte Matratze in einem Patientenzimmer hingewiesen.

Getroffene Maßnahmen

Durch die Feuerwehr wurde der betroffene Bereich geräumt und zwei Mitarbeiter, welche bei den Löscharbeiten Rauchgase eingeatmet hatten, dem Rettungsdienst zur Sichtung übergeben. Diese zwei Mitarbeiter mussten nach der Sichtung zur weiteren Abklärung einer Klinik zugeführt werden. Im Anschluss wurde der betroffene Bereich maschinell belüftet und entraucht.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 21 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und die Polizei mit einem Fahrzeug.

Durch das umsichtige und schnelle Handeln der Klinikmitarbeiter, konnte schlimmeres verhindert werden