POL-NB: Brand Möbelmanufaktur Waren Müritz

Brand Möbelmanufaktur Waren Müritz (ots) – Am 12.12.2024 gegen 05:20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über den Brand einer Möbelmanufaktur in einem Gewerbegebiet in Waren (Müritz) informiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte bereits ein Teil des Gebäudekomplexes.

Zur Brandbekämpfung wurden die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden eingesetzt.

Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an.

Nach derzeitigen Kenntnisstand befinden sich im Objekt u.a. eine Lackieranlage und Stoffe zur Holzbehandlung.

Wie es zur Brandentstehung gekommen ist, ist derzeit völlig unklar. Die Kriminalpolizei wird nach Beendigung der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Es wird nachberichtet.

Text: Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg