Historische Ereignisse am 12. Dezember

Am heutigen 12. Dezember blicken wir auf eine Vielzahl historisch bedeutender Ereignisse zurück. Besonders herausragend ist das Pariser Klimaabkommen von 2015, das als globaler Meilenstein im Kampf gegen den Klimawandel gilt. Doch auch andere Ereignisse dieses Tages bieten interessante Einblicke in politische, kulturelle und wissenschaftliche Entwicklungen.

1787: Pennsylvania ratifiziert die US-Verfassung

Als zweiter Bundesstaat der Vereinigten Staaten stimmte Pennsylvania der Verfassung zu. Dieser Schritt legte den Grundstein für die Schaffung einer föderalen Regierung und prägt bis heute das politische System der USA.

1901: Erste Funkbrücke über den Atlantik

Der italienische Erfinder Guglielmo Marconi schrieb Geschichte, als ihm die erste Übertragung eines Funksignals über den Atlantik gelang. Diese technologische Meisterleistung revolutionierte die Kommunikation und ebnete den Weg für die moderne drahtlose Kommunikation.

1913: Die Rückkehr der Mona Lisa

Leonardo da Vincis Meisterwerk tauchte in Florenz auf, zwei Jahre nach dem Diebstahl aus dem Louvre in Paris. Der spektakuläre Fund sorgte weltweit für Aufsehen und stellte die Sicherheitsmaßnahmen in Museen infrage.

1955: Patent für das Hovercraft

Christopher Cockerell reichte das Patent für das erste Luftkissenfahrzeug ein. Diese Erfindung sollte später insbesondere im Transportwesen neue Möglichkeiten schaffen und fand Anwendung in militärischen sowie zivilen Bereichen.

1967: Neue Banknoten und Münzen in der DDR

Die Einführung der „Mark der Deutschen Demokratischen Republik“ war ein symbolträchtiger Akt der Abgrenzung zur Bundesrepublik Deutschland. Mit der Umbenennung der nationalen Zentralbank unterstrich die DDR ihre wirtschaftspolitische Eigenständigkeit.

1968: Uraufführung von „Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten“

Mit dieser letzten Karl-May-Verfilmung endete eine Ära des deutschen Westernfilms. Die Kultfiguren Winnetou und Old Shatterhand, gespielt von Pierre Brice und Lex Barker, begeisterten Millionen und hinterließen ein bis heute lebendiges Vermächtnis.

1979: Der NATO-Doppelbeschluss

Mit der Verabschiedung dieses Beschlusses leitete die NATO eine neue Ära der Abrüstungsgespräche ein, während gleichzeitig die Stationierung neuer Raketen in Westeuropa angekündigt wurde. Der Beschluss löste in der Bundesrepublik massive Proteste der Friedensbewegung aus.

1985: Joschka Fischer wird erster grüner Minister

In Hessen wurde mit Joschka Fischer erstmals ein Mitglied der Grünen Partei in ein Ministeramt vereidigt. Die rot-grüne Koalition markierte einen politischen Wendepunkt und erregte Aufmerksamkeit – nicht zuletzt durch Fischers Wahl von Sportschuhen zur Amtseinführung.

2012: Steuerabkommen mit der Schweiz scheitert

Das geplante Steuerabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz scheiterte endgültig im Vermittlungsausschuss. Die Entscheidung hatte weitreichende Konsequenzen für die Steuerpolitik und die Verfolgung von Steuerhinterziehung.

2015: Das Pariser Klimaabkommen wird beschlossen

Das historische Übereinkommen von Paris, beschlossen bei der Klimakonferenz der Vereinten Nationen, verpflichtete erstmals fast alle Staaten zu konkreten Maßnahmen zur Reduktion von CO₂-Emissionen. Es gilt als Meilenstein im globalen Klimaschutz und wurde von vielen als Hoffnungsschimmer im Kampf gegen die Erderwärmung gefeiert.

Mit diesen Ereignissen zeigt der 12. Dezember, wie vielfältig und einflussreich die Geschichte an einem einzigen Tag sein kann.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt