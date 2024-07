POL-VK: LKW Unfall A1 Heusweiler Anschlussstelle Quierschied mit lebensgefährlich verletzter Person

Posted in

LKW Unfall A1 Heusweiler (ots) – Heusweiler. Am 30.07.2024, gegen 07:35 Uhr, gingen mehrere Mitteilungen über einen Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW auf der BAB 1, Fahrtrichtung Saarbrücken, kurz nach der Anschlussstelle Quierschied ein.

Ein 36-jähriger Mann aus Rumänien befuhr die vorgenannte Strecke mit seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger und kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Nach Durchfahren der Böschung wird der LKW erneut auf die Fahrbahn zurückgelenkt, woraufhin sich die Zugmaschine quer zur Fahrtrichtung und dem Auflieger stellt. Das Fahrzeug rutscht in dieser Position über beide Fahrspuren in Richtung Mittelschutzplanke und kollidiert anschließend mit dieser.

Das Führerhaus wird durch den Aufprall vom Fahrgestell der Zugmaschine abgetrennt und kommt zwischen Auflieger und Schutzplanke in Endlage. Der Fahrzeugführer wird lebensgefährlich verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls dauern an. Ein Gutachter wurde seitens der Staatsanwaltschaft beauftragt. Die BAB 1 muss bis in die Mittagsstunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Nach umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten sind im Bereich der Unfallörtlichkeit weiterhin die linken Fahrspuren beider Richtungsfahrbahnen gesperrt.