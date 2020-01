Saarbrücken – Schwerer Raub auf Tankstelle an der Provinzialstraße in Brebach – Polizei sucht Zeugen

Erstellt in

Saarbrücken (SL) – Am Montag, 13.01.2020 gegen 21:50 Uhr wurde die Tankstelle in der Provinzialstraße in 66130 Saarbrücken von zwei unbekannten Tätern überfallen.

Gemäß Zeugenangaben waren die Täter schwarz bekleidet, sie trugen Sturmmasken und führten jeweils ein Beil mit sich. Nach jetzigem Ermittlungsstand begaben sich die Täter hinter den Verkaufstresen und forderten den Kassierer mit französischem Akzent auf, die Kasse sowie den Tresor zu öffnen.

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, führten sie mit ihren Beilen Schlagbewegungen in Richtung des Kassierers aus. Nach dem Öffnen der Kasse entnahm einer der Täter das darin befindliche Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter mit der Beute von der Örtlichkeit.

Im Nachgang konnte in Erfahrung gebracht werden, dass gegen 21:20 Uhr ein dunkelblauer Kleinwagen vor der Schranke des unmittelbar neben der Tankstelle befindlichen Supermarktes parkte. Das Fahrzeug war mit einer Person besetzt, die möglicherweise als Zeuge in Betracht kommt.

Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681/9321-233 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt