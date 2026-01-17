Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

So lässt sich die Traumhochzeit individuell mit Stil und Gefühl gestalten

So lässt sich die Traumhochzeit individuell mit Stil und Gefühl gestalten – (djd). Ein Blick, ein Wort, ein Versprechen fürs Leben: Die Hochzeit gehört zu den schönsten Momenten im Leben. Dieser Tag voller Liebe und Lachen soll so einzigartig sein wie das Brautpaar selbst. Deshalb gehört für die meisten eine frühzeitige und gründliche Vorbereitung dazu. Wo und wann wird das Ja-Wort zelebriert, wie viele liebe Menschen möchte man einladen, wird das Hochzeitsfest unter einem festen Motto stehen? Wenn erst einmal diese grundlegenden Fragen geklärt sind, geht es an die detaillierte Vorbereitung. Von den Einladungskarten bis zur stimmigen Tischdekoration können Fotos der eigenen Liebe für einen individuellen Rahmen sorgen.

Mit ganz viel Herz

Ob in der Kirche oder standesamtlich, eine Hochzeit ist wohl der schönste Anlass, um mit Freunden und Familie zusammenzukommen. Sobald das Datum feststeht, wächst die Vorfreude, und für das Brautpaar beginnt die spannende Zeit der Planung. Individuelle Details und liebevolle Akzente machen die Feier unvergesslich. Besonders schön ist es, wenn sich das Hochzeitsdesign von Anfang an durch alle Elemente zieht, von den Save-the-Date-Karten über die Einladung bis hin zu Menü- und Danksagungskarten. Mit vielfältigen Vorlagen und Schriftarten, Cliparts sowie den eigenen Fotos lässt sich etwa online oder in der Cewe Fotowelt App eine harmonische und persönliche Hochzeitspapeterie gestalten. Wer schon zur Verlobung ein kleines Fotoshooting einplant, schafft nicht nur besondere Erinnerungen – die Bilder eignen sich später perfekt für Karten und mehr. Tipp: Ein Willkommensschild im Hochzeitsdesign schafft schon beim Eintreffen der Gäste eine warme, persönliche Atmosphäre.

Traumhochzeit – Glücksmomente in einem Fotobuch verewigen

Das Tauschen der Ringe, der erste Tanz und liebevolle Momente mit Freunden und Familie: Diese Augenblicke bleiben für immer im Herzen. Mit einem liebevoll gestalteten Fotobuch, bestückt mit den schönsten Aufnahmen, Anekdoten und persönlichen Highlights, lässt sich die Magie der Hochzeit festhalten und immer wieder neu erleben. Ob Karten, Blüten oder andere Andenken: Für die vielen kleinen Schätze, die das Fest einzigartig gemacht haben, bietet etwa die Erinnerungstasche im Cewe Fotobuch den geeigneten Platz. Auch viele Jahre später schafft es ein ganz besonderes Gefühl, das Buch wieder zur Hand zu nehmen und gemeinsam durch die Seiten zu blättern. Um den Erinnerungen den passenden Rahmen zu geben, stehen unterschiedlichste Formate und Varianten zur Auswahl. Feine Veredelungen zum Beispiel in Gold, Silber oder Effektlack sowie hochwertige Einbände machen das Fotobuch zu einem haptischen Erlebnis.

