Innere Balance finden: Neue Kräfte tanken und entspannen mit der Herz-Waage-Funktion

Innere Balance finden Neue Kräfte tanken und entspannen mit der Herz-Waage-Funktion
Die Füße liegen höher als das Herz: In dieser Position kann man nach einem stressigen Arbeitstag oder nach dem Sport besonders gut entspannen.
© Foto: djd/Stressless

Innere Balance finden: Neue Kräfte tanken und entspannen mit der Herz-Waage-Funktion – (djd). Der Alltag ist stressig genug. Umso wichtiger sind private Rückzugsräume, in denen man zur Ruhe kommt, einfach mal die Füße hochlegen und neue Kräfte tanken kann – egal ob nach einem stressigen Arbeitstag oder nach dem Sport. Bereits ein kurzes Nickerchen zwischendurch bekannt als Powernapping, kann für das gewünschte Maß an Erholung sorgen. Förderlich sind darüber hinaus eine behagliche Einrichtung der eigenen vier Wände, eine ruhige Atmosphäre möglichst ohne externe Störfaktoren wie Straßenlärm oder ein klingelndes Telefon sowie ein hoher Sitzkomfort.

Wellness- und Entspannungsmusik

Vorteile der Herz-Waage-Position

Experten raten dazu, bei einem Gefühl der Erschöpfung die sogenannte Herz-Waage-Position einzunehmen. Dabei kommt der Körper in eine fast waagerechte Lage, die Füße befinden sich höher als das Herz. Dies kann zur Entlastung des Herz-Kreislauf-Systems beitragen und kann nicht nur Personen gut tun, die nach einem langen Tag über schwere Beine klagen. Ebenso freut sich der Rücken über diese entspannende Position, denn Wirbelsäule und Muskeln werden ebenfalls entlastet. Hersteller hochwertiger Sitzmöbel wie Ekornes setzen daher bewusst auf die Herz-Waage-Funktion als Komfortextra für Tiefenentspannung im Alltag. So ermöglicht es etwa der Stressless-Relaxsessel Adam, mit den Füßen über dem Herzen zu ruhen. Die Kopf- und Lendenwirbelstütze stützt den angespannten Körper und bietet viel Raum für Entspannung. Zusätzlich bestehen zahlreiche Anpassungsoptionen, sodass sich die Sitzposition auf die individuellen Bedürfnisse anpassen lässt.

Natur Praxis Gesundheit durch die Kraft der Natur

Innere Balance finden – Nützliche Funktionen in attraktivem Design

Praktisch ist zudem eine Motorisierung, mit der sich der Relaxsessel per Knopfdruck in die gewünschte Ruheposition bewegen lässt. Sorgfältig ausgewählte Materialien tragen dazu bei, ein hohes Maß an Unterstützung und Druckentlastung zu schaffen. Neben den Vorteilen für das Wohlbefinden sollen sich aber auch funktionale Sitzmöbel harmonisch in jeden Wohnstil integrieren. Ein ansprechendes, fließendes Design trägt ebenso dazu bei wie eine Vielzahl an attraktiven Farben. Mehr Informationen gibt es etwa unter www.stressless.com sowie im Möbelfachhandel vor Ort.

***
Text: Deutsche Journalisten Dienste

