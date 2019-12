Speyer – Für den guten Zweck: Stadt Speyer übergibt Handy-Spenden an missio München

Speyer – „Die am 1. Oktober 2019 gestartete Handy Sammelaktion ist sehr erfolgreich verlaufen. Es wurden über 800 Handys gespendet“, resümierte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler im Rahmen der offiziellen Übergabe der gespendeten Handys, die am Donnerstag, 19. Dezember 2019, in ihrem Dienstzimmer stattgefunden hat. Entgegengenommen hat die Spende Dr. Christian Mazenik von missio München.

Dr. Mazenik würdigte den großen Beitrag aus der Fairtrade-Stadt Speyer und informierte über die Ziele der Aktion: Über 124 Millionen ausgediente Mobiltelefone – in denen wertvolle Erze und Metalle verbaut sind – liegen ungenutzt in deutschen Schubladen. Die Menschen, die diese Stoffe aus dem Boden holen, sind oft schlimmster Gewalt ausgesetzt, so wie beispielsweise im Osten der Demokratischen Republik Kongo, einem der Hauptlieferanten für Handy-Rohstoffe.

missio München sammelt in Kooperation mit dem Unternehmen Mobile-Box ungenutzte Althandys und sorgt so dafür, dass geeignete Geräte für den Wiederverkauf aufbereitet und Rohstoffe recycelt werden. Dabei werden auch alle verbliebenen Daten des Vorbesitzers umfassend gelöscht. So können wertvolle Rohstoffe wie z.B. Gold zurückgewonnen werden. Durch sogenannte „Second-Life-Handys“ und Rohstoff-Recycling wird die Umwelt vor weiterer Ausbeutung geschützt. Nicht recycelbare Stoffe werden fachgerecht entsorgt und können somit nicht mehr die Umwelt belasten. Für jedes Alt-Handy erhält missio München einen Anteil des Erlöses, der in die Arbeit der missio-Projektpartner fließt, beispielsweise in ein Trauma-Zentrum für Bürgerkriegsflüchtlinge in der DR Kongo.

Aufgrund des großen Erfolgs der Aktion wird die Sammlung in Speyer fortgeführt. Nicht mehr gebraucht Handys – mit oder ohne Ladekabel – können weiter abgegeben werden bei:

Bei weiteren Fragen steht die Nachhaltigkeitsmanagerin der Stadt, Sandra Gehrlein, gerne zur Verfügung: Tel.: 06232 / 14-24 90 (Mo-Fr 8-13 Uhr, Do 14-16:30 Uhr), E-Mail: sandra.gehrlein@stadt-speyer.de.

Weitere Informationen auch unter: www.speyer.de/nachhaltigkeit.

