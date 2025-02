Historische Ereignisse am 14. Februar – Ein Rückblick in der Geschichte

Heute ist der 14. Februar 2025 – ein Datum, das nicht nur als Valentinstag bekannt ist, sondern auch viele bedeutende Ereignisse in der Geschichte markiert. Eines der erschütterndsten Vorkommnisse ist das sogenannte „Valentinstagmassaker“ von 1349 in Straßburg, ein dunkles Kapitel der europäischen Geschichte, in dem über 2.000 jüdische Bürger während der Pest-Pandemie ermordet wurden. Doch auch andere Entwicklungen, von wissenschaftlichen Errungenschaften bis hin zu politischen Meilensteinen, prägen diesen Tag. Ein Blick zurück auf die wichtigsten Ereignisse des 14. Februars.

1349: Das Valentinstagmassaker von Straßburg

Während der verheerenden Pest-Pandemie des Schwarzen Todes kam es in Straßburg zu einem grausamen Pogrom. In der irrigen Annahme, dass die jüdische Bevölkerung die Krankheit verbreite, wurden mehr als 2.000 Menschen ermordet. Es war eines der schlimmsten Massaker des Mittelalters und verdeutlicht, wie tief verwurzelter Hass und Aberglaube in Krisenzeiten zu brutaler Gewalt führen können.

1747: Gründung der École des Ponts ParisTech

In Paris wurde die weltweit erste Ingenieurschule gegründet – die École des Ponts ParisTech. Sie legte den Grundstein für eine moderne Ausbildung von Ingenieuren und beeinflusste maßgeblich die Entwicklung der Bau- und Verkehrstechnik in Europa.

1779: James Cook wird auf Hawaii getötet

Der berühmte Entdecker James Cook verlor auf den Sandwich-Inseln (heutiges Hawaii) sein Leben. Nachdem er versucht hatte, den dortigen König als Geisel zu nehmen, kam es zu einem blutigen Konflikt mit den Einheimischen, in dessen Verlauf Cook getötet wurde. Sein Tod markierte das tragische Ende seiner dritten Weltreise.

1859: Oregon wird US-Bundesstaat

Oregon trat als 33. Bundesstaat den Vereinigten Staaten bei. Das bisherige Oregon-Territorium wurde aufgeteilt, wobei der östliche Teil dem Washington-Territorium zugeschlagen wurde.

1876: Alexander Graham Bell beantragt das Telefon-Patent

Mit nur zwei Stunden Vorsprung reichte Alexander Graham Bell seinen Patentantrag für das Telefon ein – vor seinem Konkurrenten Elisha Gray. Dieser knappe Vorsprung sicherte Bell die Anerkennung als Erfinder des Telefons, obwohl Gray mit seinen Experimenten zur Tonübertragung bereits weit fortgeschritten war.

1899: Wahlmaschinen werden in den USA zugelassen

Der US-Kongress erlaubte erstmals den Einsatz von Wahlmaschinen bei Bundeswahlen. Diese Neuerung sollte Manipulationen erschweren und die Stimmenauszählung effizienter gestalten.

1908: Der erste Skilift der Welt geht in Betrieb

Im Hochschwarzwald nahm der weltweit erste Skilift seinen Betrieb auf. Er wurde von Robert Winterhalder entwickelt und mit Wasserkraft angetrieben. Diese Erfindung revolutionierte den Wintersport und legte den Grundstein für moderne Skilift-Systeme.

1912: Arizona wird Bundesstaat

Mit der Aufnahme von Arizona als 48. Bundesstaat waren die heutigen USA fast vollständig. Die Arizona Rangers hatten zuvor maßgeblich dazu beigetragen, die Gesetzlosigkeit im Territorium einzudämmen.

1918: Russland wechselt zum Gregorianischen Kalender

Nach Jahrhunderten des Julianischen Kalenders stellte Russland auf den international üblichen Gregorianischen Kalender um. Dadurch entfielen mehrere Tage, und auf den 31. Januar folgte direkt der 14. Februar.

1924: Die Tabulating Machine Company wird zu IBM

Die Firma von Herman Hollerith, die bereits seit 1896 Rechenmaschinen produzierte, erhielt ihren neuen Namen: International Business Machines (IBM). Das Unternehmen entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem weltweit führenden IT-Konzern.

1929: Das Valentinstag-Massaker in Chicago

Sieben Mitglieder der North Side Gang wurden mutmaßlich von Al Capones Leuten brutal ermordet. Der Gangsterkrieg zwischen Capone und seinen Rivalen eskalierte und machte das Valentinstag-Massaker zu einem der berüchtigtsten Verbrechen der US-Geschichte.

1931: Uraufführung von Dracula

Der Kult-Horrorfilm „Dracula“ mit Bela Lugosi in der Hauptrolle feierte in New York seine Premiere. Der Film begründete den Mythos des Vampirs in Hollywood.

1939: Das Schlachtschiff Bismarck läuft vom Stapel

In Hamburg wurde das gewaltige Schlachtschiff Bismarck zu Wasser gelassen. Mit 46.000 Tonnen galt es als eines der mächtigsten Kriegsschiffe seiner Zeit.

1943: Rommels Angriff in Tunesien beginnt

Unter dem Namen „Unternehmen Frühlingswind“ griffen deutsche Truppen in Tunesien an. In der folgenden Schlacht am Kasserinpass kam es erstmals zu größeren Gefechten zwischen der Wehrmacht und den US-Streitkräften.

1945: Feuersturm in Dresden

Die zweite Angriffswelle der alliierten Luftangriffe auf Dresden löste einen verheerenden Feuersturm aus. Die Bombardierung verwüstete die Stadt und kostete zehntausende Menschen das Leben. Gleichzeitig wurde Prag fälschlicherweise bombardiert – ein Navigationsfehler führte dazu, dass die tschechische Hauptstadt versehentlich angegriffen wurde.

1946: Vorstellung des ersten Digitalrechners

An der University of Pennsylvania wurde der ENIAC vorgestellt – der erste vollelektronische Digitalrechner der Welt. Er markierte den Beginn des Computerzeitalters.

1966: Gründung der DATEV

In Nürnberg schlossen sich 65 Steuerberater zur DATEV-Genossenschaft zusammen. Ziel war es, EDV-gestützte Buchführung für Mandanten effizienter zu machen.

1967: Erste konzertierte Aktion in Deutschland

Unter Wirtschaftsminister Karl Schiller trafen sich erstmals Vertreter der Regierung, Gewerkschaften und Arbeitgeber, um die Wirtschaftskrise gemeinsam zu überwinden.

1972: Fund des Star of Sierra Leone

In Sierra Leone wurde der drittgrößte Diamant der Welt entdeckt. Der Edelstein wog 968,9 Karat.

1981: Erste Folge von Wetten, dass..?

Das ZDF strahlte die erste Episode von „Wetten, dass..?“ aus – mit Frank Elstner als Moderator. Die Show wurde zur erfolgreichsten Samstagabend-Unterhaltungssendung in Deutschland.

1987: Präsentation des Airbus A320

Der neue Airbus A320 wurde feierlich enthüllt. Prinz Charles und Prinzessin Diana tauften den Prototypen.

1990: Voyager 1 fotografiert die Erde aus der Ferne

Die Raumsonde Voyager 1 nahm das ikonische Bild der Erde aus rund 6,4 Milliarden Kilometern Entfernung auf – das „Pale Blue Dot“-Foto.

2000: NEAR Shoemaker erreicht Eros

Die Raumsonde NEAR Shoemaker schwenkte als erste in die Umlaufbahn eines Asteroiden ein.

2000: Fusion zur E.ON AG

Die VIAG-Aktionäre stimmten der Fusion mit VEBA zu – der Energiekonzern E.ON entstand.

2002: Ermordung eines afghanischen Ministers

In Kabul wurde der afghanische Minister für Luftfahrt und Tourismus, Abdul Rahman, von aufgebrachten Pilgern getötet.

Die Geschichte zeigt, dass der 14. Februar weit mehr als nur der Tag der Liebe ist. Er steht für Umbrüche, Tragödien, Entdeckungen und technologische Meilensteine.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt