Loreley Touristik: „Loreley Spuren”: 10 neue Wanderrouten im Oberen Mittelrheintal – Bornich, Januar 2026. Im sagenumwobenen Oberen Mittelrheintal locken neue faszinierende Wanderrouten Entdeckungsfreudige, Sportliche und Genusssucher: die „Loreley Spuren“.
Von Braubach über Kamp-Bornhofen und St. Goarshausen bis nach Kaub erhalten von 2026 bis 2027 insgesamt zehn Strecken inmitten des weltberühmten UNESCO Welterbes ihre neue Ausschilderung. Entwickelt und umgesetzt wurden diese im Rahmen eines LEADER-Projekts der Loreley Touristik GmbH. Auf den Loreley Spuren wechseln sich auf Schritt und Tritt atemberaubende Ausblicke und Einblicke in die wechselhafte Geschichte ab. Auf leichten, mittelschweren und schweren Streckenverläufen ziehen sich die Touren durch sonnenverwöhnte Weinberge, geheimnisvolle dunkle Forste, über fruchtbare Felder und zwischen eindrucksvollen Felsen hindurch. Der wanderfreundliche Spannungsbogen reicht von aufregend bis achtsam und entspannend. Mit Tourenlängen zwischen fünf und 18 Kilometern, Höhenunterschieden von 62 Metern bis 552 Metern und rund 1,5 bis knapp 5 Stunden Dauer, finden Einsteiger bis Anspruchsvolle für sich genau die richtige „Spur“.
Touren zum Entdecken und Genießen
Wie abwechslungsreich die nach Kriterien des Deutschen Wanderverbandes ausgewählten Wanderrouten der Loreley Spuren sind, verrät bereits ein Blick auf deren Namen, Dauer und Länge:
→ Braubacher Ritterpfad, 2 Std. 15 Min., 6,8 km
→ Kamper Hüttentour, 2 Std. 45 Min., 9,0 km
→ Feindliche Brüder, 4 Std. 20 Min., 15,1 km
→ Wasser und Weite, 4 Std. 10 Min., 12,3 km
→ Klippenpfad, 3 Std. 15 Min., 10,3 km
→ Rund um Kadrich, 2 Std., 6,8 km
→ Auf den Höhen um Burg Reichenberg, 4 Std. 45 Min., 18 km
→ Schau ins Welterbe, 1 Std. 40 Min., 6,7 km
→ Durch die Dörscheider Heide, 1 Std. 35 Min., 5,2 km
→ Schieferrunde, 2 Std. 45 Min., 10,2 km
Loreley Spuren: Neues Tourenbuch und kompakte Wanderkarte
Lesbar Lust auf die neuen Loreley Spuren macht ein Tourenbuch, in dem die zehn Routen mit spannenden Erklärungen, Wanderlängen und -zeiten, sowie dem Höhenprofil und kompakten Einzelkarten abgebildet sind. Außerdem ist besonders handlich für die Hosentasche und den schnellen Überblick eine zusätzliche Detail-Wanderkarte mit sämtlichen Touren erhältlich.Vorgestellt werden Wanderführer und Karte zu den neuen Loreley Spuren auf der Tourismus Messe Koblenz am 24. und 25. Januar 2026 sowie im Rahmen der Outdoorwelt in Köln, vom 29. bis 30. August 2026. Weitere Informationen finden Interessierte online auf der neu gestalteten Wanderseite der Loreley Touristik.
***
Bild „Loreley Spuren“: Braubacher Ritterpfad ©Sebastian Reifferscheid
Text: Loreley Touristik GmbH