Trier – Gesundheit: Eingeschränkte Öffnungszeiten der Fieberambulanz über Ostern

Trier – Gesundheit: (em) Die Trierer Fieberambulanz in der Hausarztpraxis der beiden Ärztinnen Dr. Monika Parth und Dr. Karin Gutmann-Feisthauer in Ehrang hat an den Kartagen und der Osterwoche wie folgt geöffnet:

An Karfreitag, 10. April bis einschließlich Ostermontag, 13. April, jeweils von 9 bis 13 Uhr. Von Dienstag, 14. April bis Freitag, 17. April, jeweils von 9 bis 16 Uhr. Am Samstag, 18. April, von 9 bis 13 Uhr.

In der Fieberambulanz, die von weiteren Ärzten unterstützt wird, werden Patienten nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts auf eine mögliche Infektion untersucht: Wer in den letzten 14 Tagen in einem offiziellen Risikogebiet war und Symptome zeigt oder wer in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem bestätigt Infizierten hatte und Symptome zeigt, wird untersucht und ein Abstrich ans Labor geschickt. Patienten, auf die die genannten Voraussetzungen zutreffen, brauchen für diese Untersuchung lediglich ihre Versicherungskarte.

Presseamt Trier