Tübingen (BW) – Aktueller Hinweis: Dank der niedrigen Inzidenz im Landkreis Tübingen dürfen Museen wieder öffnen. Das Tübinger Stadtmuseum und der Hölderlinturm öffnen in der kommenden Woche für Besucherinnen und Besucher unter Einhaltung der gültigen Abstands- und Hygieneregeln – der Hölderlinturm erstmals am Montag, 15. März 2021, das Stadtmuseum erstmals am Mittwoch, 17. März. Bei großem Andrang sind Wartezeiten möglich. Das Hesse-Kabinett bleibt wegen der räumlichen Enge noch geschlossen.

Das Stadtmuseum zeigt im Erdgeschoss die Sonderausstellung „Lass die Sau raus!“, bei der Besucherinnen und Besucher Sprichwörter und Redewendungen mit allen Sinnen erraten können. Außerdem ist die Dauerausstellung „Die Welt in Licht und Schatten – Scherenschnitt, Schattentheater, Silhouettenfilm“ zu Lotte Reiniger zu sehen. Während der Öffnungszeiten ist auch der Kulturautomat im Eingangsbereich des Stadtmuseums zugänglich. Hier kann man verschiedene Bastelsets kaufen.

Die Dauerausstellung im Hölderlinturm widmet sich dem Leben des Dichters Friedrich Hölderlin im Turm (ab 1807), seinen Besuchern, der Schönheit seiner Turmgedichte und der Fürsorge, die er hier durch die Familie Zimmer empfing – und sie lässt die viel diskutierte Frage nach Hölderlins geistigem Zustand bewusst unbeantwortet. Sie beleuchtet aber auch Hölderlins Tübinger Studienjahre (1788–1793), in denen er erste Gedichte veröffentlichte und mit den späteren Philosophen Hegel und Schelling im Stift die revolutionären Ereignisse in Frankreich diskutierte.

Stadtmuseum Tübingen

Kornhausstraße 10, 72070 Tübingen

Mittwoch bis Sonntag 11 bis 17 Uhr (auch an Feiertagen)

Eintritt frei

www.tuebingen.de/stadtmuseum

Museum Hölderlinturm Tübingen

Bursagasse 6, 72070 Tübingen

Donnerstag bis Montag 11 bis 17 Uhr (auch an Feiertagen)

Eintritt frei

www.hoelderlinturm.de

—

Universitätsstadt Tübingen

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Am Markt 1

72070 Tübingen