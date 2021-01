Tübingen (BW) – Wie können Führungskräfte in der Arbeitswelt von morgen erfolgreich sein? Wie gelingt es ihnen, den Wandel in ihrem Unternehmen aktiv mitzugestalten? Diesen Fragen geht die Vortragsreihe „Circle 2021“ nach. An insgesamt acht Abenden erhalten Führungskräfte kleiner und mittelständischer Unternehmen Impulse und Lösungsansätze zum Führen in Zeiten der digitalen Transformation.

Den Auftakt macht der Vortrag „New Normal – Arbeitswelten neu denken“ am Dienstag, 23. Februar 2021. Die weiteren monatlichen Vorträge bis November 2021 widmen sich Themen wie Deglobalisierung, KI-gestützte Unternehmensentwicklung, Markenbildung, neue Formen der Zusammenarbeit oder Nachhaltigkeit. Die Veranstaltungen finden bis auf Weiteres virtuell statt. Im Anschluss an die Vorträge können sich die Teilnehmenden mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, Führungskräften sowie Expertinnen und Experten austauschen.

Die Veranstaltungsreihe setzt den „New Work – New Leaders Circle 2020“ fort. Entwickelt hat sie die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen (WIT) gemeinsam mit Ascension AI, AGILeVIA, Impulse AI, Sucseda und der Cowork Group. Die Teilnahme kostet 45 Euro für einen einzelnen Vortrag, 150 Euro für vier beliebig wählbare Vorträge und 240 Euro für alle acht Vorträge. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter www.unternehmercircle21.de/tuebingen.

Alle Themen und Termine 2021

· 23. Februar: „New Normal – Arbeitswelten neu denken“

· 30. März: „New Innovation – Deglobalisierung und digitale Geschäftsmodelle“

· 27. April: „New Business Technology – KI-gestützte Unternehmensentwicklung“

· 29. Juni: „New Company Brand – Unternehmen als starke Marken im Markt“

· 27. Juli: „New Culture – Transformation zur sinnstiftenden Organisation“

· 21. September: „New Work & New Pay – Neue Formen der Zusammenarbeit“

· 26. Oktober: „New Rethinking – Mensch und Digitalisierung neu gedacht“

· 30. November: „New Future Responsibility – Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil“

www.unternehmercircle21.de/tuebingen

—

Universitätsstadt Tübingen

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Am Markt 1

72070 Tübingen