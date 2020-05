Tübingen – Coronavirus: Bürgerbüros Derendingen und Lustnau öffnen voraussichtlich am 11. Mai

Erstellt in

Tübingen – Coronavirus: Die Wiederöffnung der Bürgerbüros in Derendingen und Lustnau verzögert sich um wenige Tage, weil die Schutzvorrichtungen später geliefert werden als erhofft.

In beiden Bürgerbüros sind voraussichtlich ab Montag, 11. Mai 2020, wieder Besuche in dringenden Angelegenheiten möglich, die sich nicht telefonisch oder per E-Mail klären lassen.

Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss zuvor ein Termin vereinbart werden, zu dem maximal zwei Personen kommen dürfen. Die Besucherinnen und Besucher werden vor dem Gebäude abgeholt, müssen eine Maske tragen und im Bürgerbüro die Hände waschen. Termine kann man ab sofort vereinbaren.

Bürgerbüro Derendingen

Telefon 07071 204-1308, E-Mail rathaus-derendingen@tuebingen.de

Bürgerbüro Lustnau

Telefon 07071 204-1260, E-Mail rathaus-lustnau@tuebingen.de

www.tuebingen.de/corona-kontakt

—

Universitätsstadt Tübingen

Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sabine Schmincke

Am Markt 1

72070 Tübingen