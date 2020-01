Erstellt in

Völklingen (SL) – Wehrden: Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei in Völklingen gemeldet, dass 4 männliche Personen im Bereich „Alter Haller“ eine gefesselte Person aus dem Kofferraum eines PKW gezogen und in die nahegelegenen Grünanlagen getragen hätten.

Der Sachverhalt stellte sich als zutreffend dar, jedoch handelte es sich hier nicht um einen Verbrechenstatbestand, sondern um Filmaufnahmen für eine Bachelorarbeit. In dem Krimi sollte der Gefesselte an der Statue am Saarleinpfad vernommen werden.

Die Protagonisten, die im Stile der 70er Jahre gekleidet waren, wurden darauf hingewiesen, bei zukünftigen Filmaufnahmen die zuständige Polizeidienststelle auf ihr Vorhaben hinzuweisen und die schauspielerischen Absichten zu belegen.

Polizeiinspektion Völklingen