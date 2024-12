Warnung aus Afrika: Epidemie in Kongo: – Ist „Krankheit X“ die nächste Pandemie?

Epidemie in Kongo: – Ist „Krankheit X“ die nächste Pandemie? – In der Demokratischen Republik Kongo (DRK) ist eine mysteriöse Krankheit ausgebrochen, die bereits zahlreiche Menschenleben gefordert hat. Die Erkrankung, die in der Provinz Kwango aufgetreten ist, zeigt grippeähnliche Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen, Husten und Anämie. Besonders betroffen sind Kinder unter fünf Jahren.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Africa Centers for Disease Control and Prevention (Africa CDC) haben Experten in die betroffene Region entsandt, um die Ursache der Krankheit zu ermitteln. Es wird vermutet, dass es sich um eine Atemwegserkrankung handelt, möglicherweise mit luftübertragener Übertragung. Die genaue Identifizierung des Erregers steht jedoch noch aus.

Die Region ist durch begrenzte Gesundheitsinfrastruktur und hohe Unterernährungsraten besonders anfällig für Epidemien. Zudem wurde die Provinz Kwango in den letzten Jahren von Ausbrüchen wie Typhus und Mpox (ehemals Affenpocken) heimgesucht, was die aktuelle Situation weiter verschärft.

Gesundheitsminister Samuel Roger Kamba betonte die Notwendigkeit erhöhter Wachsamkeit und forderte die Bevölkerung auf, Hygienemaßnahmen einzuhalten und bei Symptomen sofort medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Behörden arbeiten eng mit internationalen Organisationen zusammen, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen und die Ursache schnellstmöglich zu identifizieren.

Die Bezeichnung „Krankheit X“ dient als Platzhalter für unbekannte Pathogene mit potenziellem Pandemiepotenzial. Experten warnen jedoch davor, den aktuellen Ausbruch vorschnell als „Krankheit X“ zu klassifizieren, da noch viele Details unklar sind. Die Priorität liegt nun darauf, die genaue Natur der Krankheit zu bestimmen und effektive Gegenmaßnahmen zu entwickeln.

Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen in der DRK mit Sorge und steht bereit, Unterstützung zu leisten, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen (hk).

Quellen:

The Sun

AP News