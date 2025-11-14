Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Weihnachtsmarkt Laubach 2025: Weihnachtszauber in Oberhessen

Weihnachtsmarkt Laubach 2025: Weihnachtszauber in Oberhessen – Am Wochenende des 29. und 30. November 2025 verwandelt sich die historische Altstadt Laubachs erneut in ein festlich geschmücktes Winterwunderland. Der älteste Weihnachtsmarkt Oberhessens lockt mit stimmungsvoller Atmosphäre, traditionellen Weihnachtsklängen, verführerischen Düften und einer Vielzahl an kulinarischen sowie kreativen Angeboten.

Zwischen liebevoll geschmückten Fachwerkhäusern, glitzernden Lichterketten und festlichen Weihnachtsbäumen erwarten die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Stände mit handgefertigten Geschenkideen, kunsthandwerklichen Produkten und weihnachtlichen Leckereien – von frisch gebackenen Waffeln, Apfelküchlein und gebrannten Mandeln bis hin zu Glühwein in vielen Variationen und weiteren heißen Getränkespezialitäten.

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt traditionell am Samstag um 15 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst und einem anschließenden Konzert des Musikvereins 1832 Laubach e. V. an der Friedrichsburg.

Ein besonderes Highlight ist wieder der Kreativ-Basar im ehemaligen Supermarkt am Engelsbrunnen, der an beiden Tagen geöffnet ist. Hier finden Besucherinnen und Besucher liebevoll gefertigte Weihnachtsdekorationen, stilvolles Kunsthandwerk, Schmuck, Holzarbeiten, Gestricktes, Gehäkeltes, Beton- und Gips-Dekorationen sowie weihnachtliche Gestecke und vieles mehr.

Für die kleinen Gäste kommt der Nikolaus am Samstag und Sonntag jeweils um 17:30 Uhr zur Bescherung auf den Markt. Außerdem lädt die evangelische Kirchengemeinde am Samstag von 16 bis 18 Uhr Kinder zum Basteln und Zuhören weihnachtlicher Geschichten ins Gemeindehaus ein. Auch das beliebte Karussell sorgt wieder für leuchtende Kinderaugen.

Musikalisch abgerundet wird das Programm durch die traditionellen weihnachtlichen Konzerte in der Stadtkirche, die an beiden Tagen jeweils um 17 Uhr stattfinden.

„Mit einem attraktiven Programm, vielfältigen kulinarischen Genüssen und kreativen Angeboten ist der Laubacher Weihnachtsmarkt ein fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit in der Region“, freut sich Bürgermeister Matthias Meyer. „Ich lade alle herzlich ein, die besondere Atmosphäre in unserer Altstadt zu genießen und in geselliger Runde den Advent einzuläuten.“

Auch nach Ende des offiziellen Programms ist das Marktgeschehen noch lange nicht vorbei: Die Veranstalter hoffen, dass viele Gäste den Abend bei Glühwein und guter Stimmung rund um die Hütten auf dem Markt- und Kirchplatz ausklingen lassen.

Weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Info Laubach unter Tel. 06405 – 921 321, per E-Mail an to**********@************ne.de oder online unter www.laubach-online.de.

***
Text: Laubacher Tourismus und Service GmbH

