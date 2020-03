Wien / Österreich – Corona-Virus: Aktuelle Kennzahlen aus Wien – Mit Stand 12. März, 15:00 Uhr

Wien / Österreich – Corona-Virus: Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus:

Stand 12. März 2020, 15:00 Uhr, sind in Wien 66 Erkrankungen bestätigt. Eine am Covid-19-Virus erkrankte Person ist heute im Spital verstorben. Es ist dies der erste Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus in Wien.

Der Ärztefunkdienst hat gestern, Mittwoch, 135 Nasen- und Rachenabstriche für Covid-19-Tests an Personen vorgenommen, die die entsprechenden Symptome des Virus zeigen.

Die Gesundheitshotline 1450 hat gestern, Mittwoch, 6.643 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.

Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Conorna-Virus finden Sie auch auf der Homepage der Stadt Wien unter https://www.wien.gv.at/gesundheit/coronavirus.html

