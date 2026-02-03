Witterungsbedingter Schulausfall in der Region und Landeshauptstadt Hannover am morgigen Mittwoch – Witterungsbedingt fällt der Präsenzunterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in der gesamten Region Hannover einschließlich der Landeshauptstadt Hannover am Mittwoch, den 4. Februar, aus. Das betrifft alle Klassenstufen von der ersten Klasse bis zum 13. Jahrgang. Schulen entscheiden eigenständig über Distanzunterricht.
Für Schüler*innen, die trotz des Unterrichtsausfalls zur Schule kommen ist im Stadtgebiet Hannover eine Betreuung gesichert.
Hintergrund des Ausfalls: der Deutsche Wetterdienst erwartet für die Nacht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz in der Region Hannover.
