Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Distanzunterricht am Mittwoch aufgrund der Wetterlage in Bremen und Bremerhaven

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Bremen, Buntes, Deutschland-News, Kinder und Jugend, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Verbraucher-Tipps

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Bremen

Distanzunterricht am Mittwoch aufgrund der Wetterlage in Bremen und Bremerhaven – Aufgrund der angekündigten extremen Wetterlage wird der Präsenzunterricht am Mittwoch, 4. Februar 2026, an allen öffentlichen Grundschulen, weiterführenden und berufsbildenden Schulen sowie an Schulen in freier Trägerschaft in Bremen und Brermerhaven auf Distanzunterricht umgestellt. Ziel ist es, den Schulbetrieb in sicherer Form aufrechtzuerhalten und das Risiko auf den Schulwegen zu minimieren.

Die Schulen in der Stadt Bremen bleiben geöffnet, um eine Notbetreuung für jene Schülerinnen und Schüler sicherzustellen, die zu Hause nicht betreut werden können. Die jeweiligen Schulen informieren die Erziehungsberechtigten über die konkreten Regelungen und Abläufe an ihrer Einrichtung.

Sonderfahrten für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen, die durch Fahrdienste befördert werden, finden am Mittwoch aus Sicherheitsgründen nicht statt.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ Bremerhaven

Über weitere Entwicklungen und mögliche Folgeregelungen informieren wir fortlaufend auf der Homepage sowie über den Instagram Kanal des Senators für Kinder und Bildung.

Die Kindertagesstätten des städtischen Trägers KiTa Bremen reagieren auf die Wetterlage flexibel. Grundsätzlich findet die Betreuung in den Kinder- und Familienzentren statt. In Einzelfällen kann es jedoch zu Betreuungsausfällen oder zur Einrichtung von Notdiensten kommen. Die KiTa-Leitungen informieren die betroffenen Eltern direkt. Die freien Träger treffen ihre Entscheidungen selbstständig und informieren ebenfalls direkt.

***
Text: Christian Dohle – Sprecher des Senats Bremen

Das könnte Sie auch interessieren ...

Alice Weidel: Zahl der Asylklagen explodiert – Richterbund übt deutliche Kritik an Justizministerin Hubig

Martin Sichert (AfD): Bundesregierung verharmlost Antibiotikaresistenzen

BR Fernsehen: "Fastnacht in Franken" live am Freitag, 6. Februar 2026 - Die Spannung steigt

Martin Sichert (AfD): CDU-Pläne gefährden die Zahngesundheit von Millionen Menschen

Sozialverband VdK: „Wochenenddebatten der Union stärken rechtspopulistische Kräfte“

Copa Ca Backum: Karnevalistische Saunanacht in der Copa Oase in Herten NRW

Schnieder (CDU Rheinland-Pfalz) zu verschwundenen Asylbewerbern: "Dieser Kontrollverlust ist nicht länger hinzunehmen"

Tanzaktion „One Billion Rising“ gegen patriarchale Gewalt am 14. Februar 2026 in Schwerin

Rollator-Training Gummersbach: Sicher unterwegs mit dem Rollator

Warum bequeme Freizeitschuhe im Alltag immer wichtiger werden

Monster auf der Couch

Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer: Warum sie für gesunden Schlaf so entscheidend ist

Schlafprobleme: Warum immer mehr Menschen schlecht schlafen – und was dahintersteckt

Schlafapnoe erkennen: Symptome, Gefahren und Warnzeichen

Lesung in Mannheim mit Musik: Eine Hommage an Agatha Christie

BBS Boppard engagiert sich gemeinsam mit der DKMS gegen Blutkrebs

Schlagworte: #04.02.2026 #4. Februar 2026 #Aktuell #Distanzunterricht #Distanzunterricht am Mittwoch aufgrund der Wetterlage in Bremen und Bremerhaven #Nachrichten #News #Präsenzunterricht

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com