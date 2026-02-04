Distanzunterricht am Mittwoch aufgrund der Wetterlage in Bremen und Bremerhaven – Aufgrund der angekündigten extremen Wetterlage wird der Präsenzunterricht am Mittwoch, 4. Februar 2026, an allen öffentlichen Grundschulen, weiterführenden und berufsbildenden Schulen sowie an Schulen in freier Trägerschaft in Bremen und Brermerhaven auf Distanzunterricht umgestellt. Ziel ist es, den Schulbetrieb in sicherer Form aufrechtzuerhalten und das Risiko auf den Schulwegen zu minimieren.
Die Schulen in der Stadt Bremen bleiben geöffnet, um eine Notbetreuung für jene Schülerinnen und Schüler sicherzustellen, die zu Hause nicht betreut werden können. Die jeweiligen Schulen informieren die Erziehungsberechtigten über die konkreten Regelungen und Abläufe an ihrer Einrichtung.
Sonderfahrten für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen, die durch Fahrdienste befördert werden, finden am Mittwoch aus Sicherheitsgründen nicht statt.
Über weitere Entwicklungen und mögliche Folgeregelungen informieren wir fortlaufend auf der Homepage sowie über den Instagram Kanal des Senators für Kinder und Bildung.
Die Kindertagesstätten des städtischen Trägers KiTa Bremen reagieren auf die Wetterlage flexibel. Grundsätzlich findet die Betreuung in den Kinder- und Familienzentren statt. In Einzelfällen kann es jedoch zu Betreuungsausfällen oder zur Einrichtung von Notdiensten kommen. Die KiTa-Leitungen informieren die betroffenen Eltern direkt. Die freien Träger treffen ihre Entscheidungen selbstständig und informieren ebenfalls direkt.
Text: Christian Dohle – Sprecher des Senats Bremen