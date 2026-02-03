Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Alice Weidel: Zahl der Asylklagen explodiert – Richterbund übt deutliche Kritik an Justizministerin Hubig

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Asyl / Asylpolitik, Berlin, Buntes, Deutschland-News, DeutschlandTrend, Gesellschaft, Politik, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Asyl-Asylpolitik-Asylbewerber-Abschiebung-Abschiebungen-Flüchtlinge

Alice Weidel: Zahl der Asylklagen explodiertRichterbund übt deutliche Kritik an Justizministerin Hubig – Angesichts der immer weiter steigenden Zahl an Asylklagen, fordert der Richterbund von der Bundesregierung eine deutliche Personalaufstockung zur Entlastung der Verwaltungsgerichte. Die geplanten Reformen von Justizministerin Stefanie Hubig seien nicht geeignet, das Problem zu beheben. Hierzu erklärt die AfD-Bundessprecherin Alice Weidel:

„Wer heute in Deutschland gegen einen falschen Bußgeldbescheid oder eine abgelehnte Baugenehmigung juristisch vorgehen möchte, muss mit Wartezeiten von bis zu fünf Jahren rechnen. Die Ursache für diese exorbitante Überlastung der Verwaltungsgerichte ist die explodierende Anzahl an Asylklagen. 2024 mussten sich die Gerichte bereits mit weit mehr als 100.000 Asylklagen befassen – diese Zahl soll 2025 gemäß dem deutschen Richterbund nochmal um 50 Prozent höher gelegen haben! Vollkommen zurecht schlägt Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn Alarm und fordert die von Fredrich Merz geführte Bundesregierung auf den Personaldeckel massiv aufzustocken. Die bislang auf dem Tisch liegenden Reformvorschläge von Justizministerin Hubig (SPD) reichten demnach bei Weitem nicht aus, die Problematik in den Griff zu bekommen.

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

Doch anstatt für Entlastungen zu sorgen, lässt die Bundesregierung die Behörden und Kommunen mit den verheerenden Folgen der gescheiterten Migrationspolitik allein. Während die Gerichte überlastet sind, weil abgelehnte Asylbewerber sich über Jahre durch alle Verwaltungsinstanzen klagen können, stehen Vollzugsbeamte bei angeordneten Abschiebungen oft machtlos vor verschlossenen Türen. Immer häufiger scheitern Abschiebungen aufgrund der mangelhaften rechtlichen Rahmenbedingungen nämlich bereits daran, dass teils schwerstkriminelle Migranten untertauchen oder einfach ihre Tür nicht öffnen – mit verheerenden Folgen für die innere Sicherheit.

Die AfD steht für die konsequente Umsetzung von Abschiebungen illegaler Migranten. Wir fordern die umgehende Schaffung der nötigen rechtlichen Rahmenbedingungen, um Abschiebungen in der Praxis auch umsetzen zu können. Neben einer Personalaufstockung der Gerichte, muss zudem der Rechtsweg für abgewiesene Asylbewerber signifikant eingeschränkt werden, um die Behörden endlich effizient vor Justizmissbrauch zu schützen.“

Mittelrhein-Tageblatt-Chronologie-des-Schreckens-Straftaten-von-Flüchtlingen

***
Text: Pressestelle Alternative für Deutschland

Das könnte Sie auch interessieren ...

Martin Sichert (AfD): Bundesregierung verharmlost Antibiotikaresistenzen

BR Fernsehen: "Fastnacht in Franken" live am Freitag, 6. Februar 2026 - Die Spannung steigt

Martin Sichert (AfD): CDU-Pläne gefährden die Zahngesundheit von Millionen Menschen

Sozialverband VdK: „Wochenenddebatten der Union stärken rechtspopulistische Kräfte“

Copa Ca Backum: Karnevalistische Saunanacht in der Copa Oase in Herten NRW

Schnieder (CDU Rheinland-Pfalz) zu verschwundenen Asylbewerbern: "Dieser Kontrollverlust ist nicht länger hinzunehmen"

Tanzaktion „One Billion Rising“ gegen patriarchale Gewalt am 14. Februar 2026 in Schwerin

Rollator-Training Gummersbach: Sicher unterwegs mit dem Rollator

Warum bequeme Freizeitschuhe im Alltag immer wichtiger werden

Monster auf der Couch

Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer: Warum sie für gesunden Schlaf so entscheidend ist

Birgit Bessin (AfD)zum neuen DAK-Kinder- und Jugendreport: Nie wieder Corona-Experimente an unseren Kindern

Schlafprobleme: Warum immer mehr Menschen schlecht schlafen – und was dahintersteckt

Schlafapnoe erkennen: Symptome, Gefahren und Warnzeichen

Lesung in Mannheim mit Musik: Eine Hommage an Agatha Christie

BBS Boppard engagiert sich gemeinsam mit der DKMS gegen Blutkrebs

Schlagworte: #03.02.2026 #Abschiebungen illegaler Migranten #AfD #Aktuell #Alice Weidel #Alternative für Deutschland #Asyl #Asylklagen #Asylpolitik #Bundesregierung #Fredrich Merz #Justizministerin Hubig #Migration #Migrationspolitik #Nachrichten #News #Politik #Richterbund #Richterbund übt deutliche Kritik an Justizministerin Hubig #SPD #Stefanie Hubig #Verwaltungsgericht #Zahl der Asylklagen explodiert

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com