Scheßlitz (BY) – Corona-Aktuell 01.04.2021: Über die Osterfeiertage von Karfreitag, 2. April, bis einschließlich Ostermontag, 5. April, bleibt die Abstrichstelle in Scheßlitz geschlossen. Während der Osterfeiertage finden also keine „Wunsch-Abstriche“ und keine Corona-Schnelltests statt. Ab Dienstag, 6. April, werden wieder die folgenden Öffnungszeiten angeboten:

Abstrichstelle in Scheßlitz

(Oberend 32, ehemaliges Nettogebäude, linker Eingang)

Montag bis Donnerstag, 9:00 – 13:00 Uhr

Freitag, 9:00 – 12:30 Uhr

Alternativ finden Sie auf unserer interaktiven Landkreiskarte, die täglich aktualisiert wird, alle Corona-Schnellteststellen im Landkreis Bamberg: https://www.vianovis.net/lkr-bamberg/

Die Öffnungszeiten der Teststellen in den Gemeinden über die Osterfeiertage finden Sie auf der Homepage der jeweiligen Gemeinde.

Die Abstrichstelle in Bamberg bietet über die Osterfeiertage folgende Öffnungszeiten an:

Abstrichstelle Galgenfuhr

Am Sendelbach 15

96050 Bamberg

Servicezeiten PCR-Tests: keine PCR-Tests über die Osterfeiertage

Servicezeiten Schnelltests: Mo-So, 15-19 Uhr, 2.4. bis 5.4., 15-19 Uhr

keine Flugreisen-PCR-Tests

Landratsamt Bamberg