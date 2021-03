Bayreuth (BY) – Die 7-Tage-Inzidenz beträgt laut Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis 110,0 und für die Stadt Bayreuth 84,2 und ist damit jeweils gesunken.

Seit dem Vortag sind insgesamt 33 neue positive Corona-Testergebnisse eingegangen, 18 aus dem Landkreis und 15 aus der Stadt Bayreuth. Seit Ausbruch der Pandemie wurden insgesamt im Landkreis 3.712 und in der Stadt Bayreuth 2.507 Personen positiv auf dieses Corona-Virus getestet.

Heute sind im Landkreis 285 und in der Stadt Bayreuth 164 Personen nachweislich mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 infiziert. Als genesen gelten 3.294 Personen aus dem Landkreis und 2.246 aus der Stadt, darunter sowohl Personen, die mit typischer Symptomatik erkrankt gewesen waren, aber auch solche, bei denen trotz fehlender Krankheitszeichen ein positiver Test auf SARS-CoV-2 vorgelegen hatte.

Insgesamt sind 62 Personen mit COVID-19 in stationärer Behandlung, davon sind 59 Patienten im Klinikum Bayreuth und drei in der Sana-Klinik in Pegnitz. 32 Patienten aus dem Landkreis und 16 aus der Stadt Bayreuth werden stationär behandelt. Aus dem Landkreis sind bisher 133 und aus der Stadt Bayreuth 97 Personen an den Folgen der Infektionskrankheit COVID-19 verstorben.

Die offizielle Werte des Robert-Koch-Instituts, die hinsichtlich der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen ausschlaggebend sind, sind unter diesem Link im Internet veröffentlicht: https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/

Corona-Impfungen

Stand 18.03.2021 sind insgesamt 27.176 Corona-Impfungen erfolgt, davon 18.346 Erstimpfungen und 8.830 Zweitimpfungen.

Nachdem der Impfstoff von AstraZeneca erneut freigegeben wurde, können auch bei uns wieder neue Termine für Impfungen mit AstraZeneca vergeben werden und die Termine für Zweitimpfungen, die ab April anfallen, wie geplant eingehalten werden.

Corona-Mutationen

In Stadt und Landkreis Bayreuth gibt es mittlerweile 789 bestätigte Fälle und 53 Verdachtsfälle auf britische Coronavirus-Mutationen.

Bayreuth, 19.03.2021 Medienbüro des Landratsamts

***

Stadt Bayreuth