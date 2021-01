Ammerland (NI) – Umwelt-Termin: Der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ammerland wird am Sonnabend, dem 16. Januar, die „Mobile Problemstoffsammlung“ in der Gemeinde Apen durchführen.

Die Abfallberatung bittet dabei um Beachtung der Standortverlegung in Augustfehn.

Das Schadstoffmobil der Entsorgungsfirma Augustin steht zu folgenden Zeiten an verschiedenen Plätzen in der Gemeinde bereit:

08:30 Uhr – 10:30 Uhr Apen (Viehmarktplatz)

11:00 Uhr – 11:30 Uhr Godensholt (Schoolstraat/Dorfplatz)

12:00 Uhr – 12:30 Uhr Nordloh (Grundschule)

14:00 Uhr – 16:00 Uhr Augustfehn (neuer Standort: Eisenhüttenplatz)

Der Abfallwirtschaftsbetrieb bittet darum, die Anlieferungen auf das notwendige Maß zu beschränken, um Kontakte sowie eventuell längere Verweilzeiten zu minimieren. „Aufgrund des Abstandsgebotes werden Problemstoffe nicht direkt vom Personal entgegengenommen und beim Entladen der Abfälle kann keine Unterstützung angeboten werden. Wir bitten darum, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und den Anweisungen des Personals unbedingt Folge zu leisten“, so Michael Hauschke, Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebes.

Sämtliche Problemstoffe aus Privathaushalten wie Farben, Lacke, Haushaltschemikalien, ölverschmutzte Abfälle oder Medikamente können in „haushaltsüblichen“ Mengen am Sammelfahrzeug der Entsorgungsfirma abgeliefert werden. Auch Elektro- und Elektronikaltgeräte bis Toastergröße (jedoch keine Monitore und Lithium-Ionen-Akkus) sowie Leuchtstoffröhren, Energiespar- und LED-Lampen, die wegen ihres Schadstoffgehaltes keinesfalls in den Restmüll gelangen dürfen, werden angenommen. Die Annahme von Altöl und flüssigen Speisefetten ist grundsätzlich ausgeschlossen.

____________________________________________

Landkreis Ammerland

Der Landrat

Personal- und Organisationsamt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ammerlandallee 12

26655 Westerstede