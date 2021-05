BAYREUTH (BY) – Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Bayreuth laut Robert-Koch-Institut zwischen 100 und 165.

Daher dürfen ab Montag, 10. Mai, neben den Jahrgangsstufen 4 der Grundschule und 11 der Gymnasien, Fachoberschulen und sonstigen Abschlussklassen auch die Klassen 1 bis 3 der Grundschule sowie die Jahrgangsstufen 5 und 6 der Förderschulen für Präsenzunterricht, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, beziehungsweise für Wechselunterricht öffnen. Für alle anderen Klassen bleibt es beim Distanzunterricht (Notbetreuung wird angeboten).

Am Präsenzunterricht darf nur teilnehmen, wer über ein schriftliches oder elektronisches negatives Corona-Testergebnis verfügt oder unter Aufsicht in der Schule einen Selbsttest mit negativem Ergebnis vorgenommen hat. Die dem Testergebnis zu Grunde liegende Testung oder der in der Schule vorgenommene Selbsttest darf höchstens 24 Stunden vor dem Beginn des jeweiligen Schultags vorgenommen worden sein. Die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände besteht weiterhin.

Die Kindertagesstätten bleiben – abgesehen von der Notbetreuung – zunächst bis auf Weiteres geschlossen.

Stadt Bayreuth

