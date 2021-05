Im Landkreis öffnen am Montag Grundschulen und Horte für Grundschulkinder; Förderschulen bis zur sechsten Jahrgangsstufe.

Bamberg – Nachdem der Sieben-Tages-Inzidenzwert für den Landkreis Bamberg mehr als fünf Tage unter 165 lag, gibt es ab Montag, 10. Mai, Lockerungen für weitere Bildungseinrichtungen:

– Die Schüler von Grundschulen gehen in den Präsenz- bzw. Wechselunterricht.

– In den Förderschulen gilt bis einschließlich sechster Jahrgangsstufe Präsenz- bzw. Wechselunterricht

– Grundschulkinder dürfen ihren Hort besuchen..

– Die Kitas können weiterhin nur Notbetreuung anbieten. Diese können nach der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Freistaates Bayern zwei Tage, nachdem die Inzidenz fünf Tage am Stück unter 100 liegt, in den eingeschränkten Regelbetrieb

– Die Abschlussklassen aller Schulen sind unabhängig vom Inzidenzwert im Präsenz- bzw. Wechselunterricht.

Nachdem der Inzidenzwert am Standort der jeweiligen Bildungseinrichtung für die Öffnung/Schließung ausschlaggebend ist, sind die weiterführenden Schulen in der Stadt bereits seit 6. Mai im Wechsel- beziehungsweise Präsenzunterricht mit Abstand.

Landratsamt Bamberg

Hinweis: Angaben ohne Gewähr da sich ständig Änderungen ergeben