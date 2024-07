Benji Gregory ist tot – Der „Alf“-Star (†46) ist überraschend gestorben

Die Nachricht vom Tod von Benji Gregory, bekannt aus der beliebten Fernsehserie „Alf„, hat Fans auf der ganzen Welt erschüttert. Der Schauspieler, der nur 46 Jahre alt wurde, verstarb überraschend und hinterlässt eine Lücke in der Unterhaltungswelt, die nur schwer zu füllen sein wird. Benji verstarb bereits am 13. Juni 2024. Benjis Schwester Rebecca bestätigte seinen Tod am Mittwoch (10. Juli) gegenüber dem US-Portal „TMZ„.

Ein Kinderstar wird zur Ikone

Benji Gregory, mit bürgerlichem Namen Benjamin Gregory Hertzberg, wurde am 26. Mai 1978 in Encino, Los Angeles, Kalifornien, geboren. Schon in jungen Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für die Schauspielerei. Der große Durchbruch gelang ihm im Alter von nur acht Jahren, als er die Rolle des Brian Tanner in der Erfolgsserie „Alf“ übernahm. Die Serie, die von 1986 bis 1990 ausgestrahlt wurde, erzählte die Geschichte einer Vorstadtfamilie, die einen liebenswerten, aber chaotischen Außerirdischen namens Alf bei sich aufnahm.

Gregorys Darstellung des jungen Brian Tanner, der eine besondere Freundschaft mit Alf entwickelte, machte ihn schnell zu einem der Lieblinge der Zuschauer. Die Serie war ein weltweiter Erfolg und etablierte Gregory als festen Bestandteil der 80er-Jahre-Popkultur.

Leben nach „Alf“

Nach dem Ende von „Alf“ zog sich Gregory weitgehend aus dem Rampenlicht zurück. Er nahm noch einige kleinere Rollen in Film und Fernsehen an, entschied sich dann aber, eine andere Karriere einzuschlagen. Gregory diente später in der US Navy, wo er eine wichtige und erfüllende Zeit seines Lebens verbrachte.

Überraschender Tod im Auto an der Seite seines Hundes

Die Nachricht von Gregorys Tod kam für viele überraschend. Die genauen Umstände seines Todes sind bislang nicht bekannt gegeben worden. Familienmitglieder und enge Freunde äußerten ihre tiefe Trauer und beschrieben Gregory als einen warmherzigen, großzügigen Menschen, der stets bemüht war, anderen zu helfen.

„Benji war ein wunderbarer Mensch mit einem großen Herzen,“ sagte ein enger Freund der Familie. „Er hat in seinem Leben viel erreicht, sowohl in der Unterhaltungsindustrie als auch in seinem Dienst für unser Land. Er wird sehr vermisst werden.“

Seine Schwester Rebecca soll gesagt haben, dass Benji Gregory bis zuletzt an Depressionen, einer bipolaren Störung und an schweren Schlafstörungen litt, die ihn tagelang wach gehalten haben sollen.

Da aber auch sein über alles geliebter Hund neben ihm tot im Auto aufgefunden wurde, gehen enge Vertraute von einem schrecklichen Unfall aus. Es könnte sein, dass Benji eingeschlafen sein und beide dann aufgrund der in Arizona extrem hohen Temperaturen gestorben sind. Hund und Herrchen wurden auf einem Parkplatz vor der Chase Bank in Peoria, Arizona leblos im Auto aufgefunden.

Reaktionen und Anteilnahme

Die Reaktionen auf Gregorys Tod waren zahlreich und emotional. Fans aus der ganzen Welt teilten ihre Erinnerungen an den Schauspieler und die Freude, die er ihnen durch seine Rolle in „Alf“ gebracht hatte. Social-Media-Plattformen waren gefüllt mit Beileidsbekundungen und Tributposts, die Gregorys Vermächtnis als Kinderstar und seine späteren Verdienste würdigten.

Die Schauspielerin Anne Schedeen, die in „Alf“ die Rolle von Brian Tanners Mutter Kate spielte, äußerte sich tief betroffen: „Benji war wie ein Sohn für mich. Ich bin untröstlich über seinen Verlust und werde ihn immer in liebevoller Erinnerung behalten.“

Ein bleibendes Vermächtnis

Benji Gregorys Tod hinterlässt eine Lücke in der Welt der 80er-Jahre-Nostalgie und in den Herzen derjenigen, die ihn kannten und liebten. Seine Rolle in „Alf“ hat Generationen von Zuschauern Freude bereitet und wird als Teil der Popkulturgeschichte weiterleben. Während die Welt Abschied von einem talentierten und geliebten Schauspieler nimmt, bleibt die Erinnerung an Benji Gregory lebendig, nicht nur durch seine Arbeit auf der Leinwand, sondern auch durch die Geschichten und Erinnerungen, die seine Fans und Freunde teilen.

In dieser schweren Zeit geht unser tiefstes Mitgefühl an seine Familie und Freunde. Möge Benji Gregory in Frieden ruhen.