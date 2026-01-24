Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Birgit Bessin (AfD)zum neuen DAK-Kinder- und Jugendreport: Nie wieder Corona-Experimente an unseren Kindern

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Blog-G, Buntes, coronavirus, Deutschland-News, Gesellschaft, Gesundheitspolitik, Kinder und Jugend, Politik, Thema Gesundheit, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-AfD-Alternative-für-Deutschland-Politik

Birgit Bessin (AfD): Nie wieder Corona-Experimente an unseren Kindern – Laut dem neuen DAK-Kinder- und Jugendreport ist im Jahr 2024 die Zahl der 15- bis 17-jährigen Mädchen mit Angststörungen gegenüber dem Jahr 2019 in Brandenburg um 35 Prozent gestiegen. Chronische Angststörungen bei Jungen und Mädchen stiegen um 83 Prozent, Essstörungen bei jungen Mädchen um 47 Prozent. Der Geschäftsführer der Akademie für Psychotherapie und Interventionsforschung in Potsdam (API), Günter Esser, führt Probleme wie Mediensucht, emotionale Instabilität und Schulschwänzen auch auf Schulschließungen und Kontakteinschränkungen im Zuge der Corona-Maßnahmen zurück.

Dazu erklärt die AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Bessin, Mitglied der Arbeitsgruppe 4 („Gesellschaft, Soziales, Bildung und Kultur, Sport und Ehrenamt“) in der Enquete-Kommission Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse:

Entspannungsmusik Vol. 1 Musik zum Entspannen

„Die Lockdown-Unrechtspolitik der Altparteien hat offensichtlich zu explodierenden Angststörungen geführt und unzählige Jugendliche in die psychische Labilität getrieben. Vor diesem Hintergrund muss bei der ab kommender Woche tagenden Arbeitsgruppe 4 der Enquete-Kommission der Fokus ganz klar darauf gerichtet sein, schonungslos und ohne Schönfärberei zu betrachten, welche Schäden unseren Kindern tatsächlich durch die Coronapolitik angetan wurden. Denn schon jetzt legen die aktuellen Zahlen aus Brandenburg nahe, was die AfD-Fraktion immer wieder betont hat: Die verheerenden Folgen der Corona-Maßnahmen waren am Ende um ein Vielfaches schlimmer als der vermeintliche Nutzen. Schon bei kleinen Kindern wurde gezielt Panik geschürt und Vereinsamung befördert – gipfelnd in dem menschenverachtenden Vorschlag der damaligen Bundeskanzlerin Merkel, dass Kinder nur noch maximal einen Freund haben sollten.

In Wahrheit waren solche Gedankenspiele und auch die tatsächlich erfolgten Schulschließungen vollkommen sinnlos und verantwortungslos, da vom Coronavirus keine relevante Gefahr für Kinder und Jugendliche ausging. Und wer die unverhältnismäßigen Maßnahmen anprangerte, wurde dann auch noch verunglimpft und politisch drangsaliert. Diese furchtbare Politik und die Experimente an unseren Kindern müssen innerhalb und außerhalb der Enquete-Kommission zu ernsthaften Konsequenzen und im Übrigen auch zu Rücktritten führen. Zugleich muss es jetzt selbstverständlich darum gehen, die psychischen Probleme der jungen Menschen mit bestmöglichen Beratungsangeboten aufzufangen und eine Wiederholung von Virus-Hysterie und Lockdown-Politik auszuschließen.“

Wellness- und Entspannungsmusik

***
Text: Pressestelle der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Das könnte Sie auch interessieren ...

Gerrit Huy (AfD): Transparenz statt Verschleierung der verheerenden Insolvenzzahlen

Alice Weidel: Gescheiterte Wirtschaftswende – Merz gesteht Wirkungslosigkeit „aller bisherigen Entscheidungen“

Leistungskürzen im Gesundheitsbereich - Martin Sichert (AfD): Wer Gesundheitsleistungen weiter kürzt, legt die Axt an den sozialen Frieden

Kerstin Przygodda / Martin Reichardt: Mädchen schützen – dem Beispiel Österreichs beim Kinderkopftuchverbot folgen

Christina Baum (AfD): Impfschäden durch Corona-Impfstoffe endlich anerkennen

Bayern-Schock: In 275 Schulklassen in Bayern kein einziges Kind mit deutscher Muttersprache

Alice Weidel (AfD): Anschlag knapp verhindert - CDU-Abschiebestopp nach Syrien gefährdet die Sicherheit der eigenen Bürger

Peter Felser/Martin Sichert (AfD): China-Abhängigkeit bei Medikamentenversorgung reduzieren

Das Leben könnte so leicht sein, wenn nicht immer die größten Esel ganz oben säßen

Martin Sichert (AfD): Kontaktgebühr bei Arztbesuchen ist Diskriminierung von einheimischen Beitragszahlern

René Springer (AfD): Leistungen für Ukrainer nach dem Asylbewerberleistungsgesetz statt Vollversorgung

René Springer (AfD): Deutschland muss wie Griechenland Asylleistungen kürzen

René Springer (AfD): Masseneinwanderung bedroht Sozialstaat viel mehr als Betrugsfälle

Martin Sichert: US-Studie gibt Forderung der AfD-Bundestagsfraktion nach Abschaffung der Sommerzeit Recht

René Springer / Martin Reichardt (AfD): Das Kindergeld muss auf den Prüfstand

Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2026 am 22. März - AfD auch in RLP im Aufwind - Umfragen zeigen deutliche Zugewinne

Schlagworte: #AfD #AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag #Alternative für Deutschland #Angststörungen #Aufarbeitung der Corona-Pandemie #Birgit Bessin #Chronische Angststörungen #Corona #Corona-Experimente an unseren Kindern #Corona-Maßnahmen #Corona-Pandemie #Corona-Virus #Coronapolitik #DAK-Kinder- und Jugendreport #Enquete-Kommission #Essstörungen #Lockdown #Schulschließungen

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com