Boppard am Rhein – 7. Jugendrat hat sich konstituiert

Boppard am Rhein – Zwölf Jahre hat die Stadt Boppard bereits einen Jugendrat, der alle zwei Jahre in eigenständigen Jugendversammlungen in den 10 Ortsbezirken gewählt und anschließend vom Stadtrat bestätigt wird.

Es geht um die Altersgruppe, die das 14., aber nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat. Am vergangenen Mittwoch war die konstituierende Sitzung des 7. Jugendrates, der zunächst von Bürgermeister Dr. Walter Bersch auf die Gemeindeordnung verpflichtet wurde.

Der neue Jugendrat wählte Sophie Maser aus Boppard zur Vorsitzenden, Fabienne Zölcher aus Holzfeld zur 1. stellvertretenden Vorsitzenden und Jannis Gipp aus Oppenhausen zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden. Die Jugend hat eine neue Stimme.

Stadt Boppard