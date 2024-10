Historische Ereignisse am 21. Oktober

Posted in

Am 21. Oktober jähren sich zahlreiche bedeutende Ereignisse, die auf unterschiedlichste Weise die Welt beeinflusst haben. Ein besonderes Augenmerk verdient dabei die Wahl Willy Brandts zum Bundeskanzler im Jahr 1969, die einen Wendepunkt in der deutschen Politikgeschichte markierte. Doch auch viele andere Ereignisse haben ihren Platz in der Geschichtsschreibung. Hier ein Überblick über die historischen Geschehnisse dieses Tages:

1520: Ferdinand Magellan entdeckt das Cabo Virgenes

Auf seiner weltberühmten Weltumsegelung sichtet der portugiesische Seefahrer Ferdinand Magellan das Cabo Virgenes, das er nach dem Tag der Entdeckung benannte. Das Kap liegt am Eingang der Magellanstraße, einer Route, die später zu einer der wichtigsten Seefahrtswege der Welt wurde und bis heute nach ihm benannt ist.

1824: Patent auf Portlandzement

Joseph Aspdin, ein britischer Maurermeister, erhält das Patent auf Portlandzement. Dieser innovative Baustoff revolutionierte die Bauindustrie und ist bis heute ein essenzieller Bestandteil moderner Architektur.

1850: Einführung der Passkarte im Deutschen Bund

In der Dresdner Konvention beschließen die Staaten des Deutschen Bundes die Einführung der Passkarte. Damit wurde die Visumpflicht für Reisen innerhalb des Bundes abgeschafft – ein wichtiger Schritt zur Erleichterung des Reiseverkehrs und zur wirtschaftlichen Integration.

1854: Florence Nightingale reist nach Scutari

Florence Nightingale, eine Pionierin der modernen Krankenpflege, bricht mit 38 Krankenschwestern nach Scutari auf, um Soldaten im Krimkrieg zu versorgen. Ihr Einsatz revolutionierte die medizinische Versorgung und legte den Grundstein für das heutige Pflegewesen.

1879: Thomas Edisons Glühlampe besteht Dauertest

Der US-amerikanische Erfinder Thomas Edison entwickelt die erste markttaugliche Glühlampe, die einen Dauertest von über 40 Stunden im Menlo Park-Labor in New Jersey besteht. Dies war der Beginn der weltweiten Nutzung elektrischen Lichts und einer technologischen Revolution.

1888: Gründung der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz

In der Schweiz wird die Sozialdemokratische Partei gegründet. Diese Partei sollte in der schweizerischen Politikgeschichte eine bedeutende Rolle spielen und maßgeblich zur Entwicklung des Landes beitragen.

1919: Umbenennung der Republik Deutschösterreich in Republik Österreich

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Zerfall der Donaumonarchie benennt sich die junge Republik Deutschösterreich in Republik Österreich um. Diese Entscheidung markierte den Beginn einer neuen politischen Ära.

1925: Paul Klee stellt Werke in Paris aus

Der berühmte Maler Paul Klee präsentiert erstmals einige seiner Werke in Paris. Seine Kunst sollte die moderne Malerei maßgeblich prägen und bis heute Einfluss auf Künstler weltweit ausüben.

1945: Einführung des Frauenwahlrechts in Frankreich

In Frankreich wird offiziell das Frauenwahlrecht eingeführt. Dies war ein Meilenstein in der Geschichte der Frauenrechte und förderte die Gleichstellung der Geschlechter in der französischen Gesellschaft.

1948: UNO lehnt sowjetischen Antrag zur Zerstörung aller Atomwaffen ab

Die UNO verhandelte über einen sowjetischen Vorschlag, alle Atomwaffen weltweit zu vernichten. Trotz des brisanten Themas lehnt die Organisation den Antrag ab und behielt damit den Kurs der nuklearen Abschreckung bei.

1959: Eröffnung des Guggenheim Museums

Das von Frank Lloyd Wright entworfene Guggenheim Museum in New York wird eröffnet. Das Gebäude gilt als architektonisches Meisterwerk und ist bis heute ein Symbol für moderne Kunst und Architektur.

1964: „My Fair Lady“ in deutschen Kinos

Die berühmte Musicalverfilmung „My Fair Lady“ mit Audrey Hepburn in der Hauptrolle feiert Premiere in den deutschen Kinos. Der Film gilt bis heute als Klassiker des Genres.

1969: Willy Brandt wird Bundeskanzler

Willy Brandt wird zum ersten sozialdemokratischen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Mit seiner Ostpolitik und seinem Engagement für den Frieden und die Einheit Europas schrieb er Geschichte.

1997: Der Elchtest der Mercedes-Benz A-Klasse

In Schweden kippt ein neues Modell der Mercedes-Benz A-Klasse beim sogenannten „Elchtest“ um. Als Reaktion führte Daimler-Benz das Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) ein, das später zur Standardausstattung in Fahrzeugen wurde und die Verkehrssicherheit weltweit verbesserte.

Diese historischen Ereignisse zeigen, wie verschiedenste Entwicklungen die Welt beeinflusst haben – von technologischen Errungenschaften über politische Wendepunkte bis hin zu sozialen Fortschritten.

