BR Fernsehen: Kosmisch komisch – Das BR Comedy-Versum mit neuen Sendungen und neuen Staffeln. Ab März 2026 – Galaktische Humorsphären erobert der BR in diesem Frühjahr- gleich fünf Spitzen-Comedians gehen an den Start, in neuen Staffeln dreier Erfolgsformate und in zwei brandneuen Sendungen: der Panel-Show „Bayern, des samma mia! mit Maxi Gstettenbauer und Gästen (ab 6.3.) sowie „Comedy auf Bestellung“ (ab 17.4.), wo sich bayerische Vereine Stand-up-Auftritte bayerischer Comedy-Stars frei Haus bestellen können.
Iris Mayerhofer, Leitung BR-Programmbereich Unterhaltung und Heimat
„Im Frühjahr wird gelacht hoch fünf im BR! Denn nach Fastnacht und Nockherberg ist bei uns noch lange nicht Schluss mit lustig! Mit dem neuen Comedy-Versum zeigt der Bayerische Rundfunk einmal mehr, dass er für moderne zeitgemäße Comedy steht. Fünf unserer besten Comedians präsentieren eine breite Palette von Stand-up über Vereins-Comedy bis hin zur satirischen Gesellschaftsanalyse – mitten aus dem Herzen Bayerns und stets nah dran an den Menschen, die sie zum Lachen bringen.“
Die erste Stufe zündet Comedy-Altmeister Michael Mittermeier mit der zweiten Staffel „Find the Liar, Mittermeier„. Der Gastgeber empfängt wieder prominente Studiogäste, die Geschichten mitbringen – doch er weiß nicht, welche wahr ist und welche gelogen. Seine Gäste ziehen alle Register, um Michael von ihrer Story zu überzeugen und ihn aufs Glatteis zu führen. Nur das Studiopublikum darf ihm helfen, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Zu Gast in der ersten Folge: Starkoch Lucki Maurer, Moderatorin Caro Matzko, Komiker Ralf Schmitz und Fussball-Expertin Almuth Schult. Sechs Folgen ab 5. März, immer donnerstags um 22.00 Uhr.
In der neuen Comedy-Show „Bayern, des samma mia!“ will Moderator und Comedian Maxi Gstettenbauer gemeinsam mit prominenten Gästen herausfinden, wie Bayern tickt. Fest zum Panel gehören Michael Altinger und Eva Karl Faltermeier, gemeinsam mit zwei immer wieder wechselnden Gästen nehmen sie den Freistaat und seine Menschen unter die Lupe – ihre Eigenheiten, Gewohnheiten und Traditionen. Immer schlagfertig, immer mit einem Augenzwinkern. Zu Gast in der ersten Folge: Michael Altinger, Eva Karl Faltermeier, Simon Pearce und Lisa Feller.
Vier Folgen ab 6. März, immer freitags um 22.00 Uhr.
Nach zwei erfolgreichen Staffeln ist auch „Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club“ wieder da – das Stand-up-Format mit Gastgeber Michael Mittermeier aus dem Münchner „Fat Cat„. In bewährter Weise teilen sich etablierte Comedy-Stars die Bühne mit vielversprechenden Nachwuchstalenten. Mit dabei sind diesmal u. a. Claus von Wagner, Simon Mann, Simon Pearce, Ana Lucia, Martin Frank und Cordula Grün. Sechs Folgen ab 16. April, immer donnerstags um 22.00 Uhr.
Ebenfalls neu im Programm ist „Comedy auf Bestellung“. Hier stellen sich jede Woche zwei Comedians einer Challenge: Sie werden per Video-Botschaft zu je einem bayerischen Verein „bestellt“, um diesen einen Tag lang hautnah und in Action kennenzulernen. Aus den Erlebnissen entsteht ein maßgeschneiderter Stand-up-Auftritt, den sie vor „ihrem“ Verein präsentieren. Mit dabei sind Lisa Feller, Maxi Gstettenbauer, Simon Pearce und Michael Mittermeier. Vier Folgen ab 17. April, immer freitags um 22.00 Uhr.
Zum Abschluss geht es dann wieder zum „Nachsitzen mit Christine Eixenberger“. Bereits zum zweiten Mal bittet die Kabarettistin auf die Schulbank, verdonnert Politikerinnen und Politiker, Parteien, Unternehmen, Organisationen oder Personen des öffentlichen Lebens, die sich aktuell nicht mit Ruhm bekleckert haben, zum „Nachsitzen“. Gemeinsam mit prominenten Kolleginnen und Kollegen hält sie satirische Standpauken und verteilt „Blaue Briefe“, schlüpft außerdem in Zuspielfilmen in verschiedene Rollen und kommentiert das gesellschaftliche und politische Geschehen gewohnt bissig-pointiert. Zwei Folgen ab 23. April, immer donnerstags um 21.00 Uhr (vier weitere Folgen im Herbst 2026).
Text: BR-Pressestelle