CBD Öl – Die natürliche Kraft der Hanfpflanze – CBD Öl, auch bekannt als Cannabidiol-Öl, gewinnt immer mehr an Popularität. Viele Menschen schätzen die natürlichen Eigenschaften dieses Produkts, das aus der Hanfpflanze gewonnen wird. Obwohl es immer noch viel Forschung gibt, die zu diesem Thema betrieben wird, haben bereits einige Studien interessante Erkenntnisse geliefert, wie CBD möglicherweise zur Unterstützung des Wohlbefindens beitragen kann.

Was ist CBD Öl?

CBD, oder Cannabidiol, ist eine von über 100 Verbindungen, die in der Hanfpflanze gefunden werden. Im Gegensatz zu THC, dem psychoaktiven Bestandteil von Cannabis, hat CBD keine berauschende Wirkung. Das bedeutet, dass es nicht „high“ macht, sondern für viele Menschen attraktiv ist, die auf natürliche Weise ihr allgemeines Wohlbefinden unterstützen möchten.

Wie wirkt CBD im Körper?

CBD interagiert mit dem sogenannten Endocannabinoid-System (ECS), einem körpereigenen System, das eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Funktionen wie Schlaf, Appetit, Schmerzempfinden und Immunsystem spielt. Die genaue Rolle, die CBD in diesem komplexen System spielt, wird noch erforscht, doch es gibt Hinweise darauf, dass es dazu beitragen kann, das Gleichgewicht im Körper zu fördern.

Wissenschaftliche Forschung über CBD

In den letzten Jahren haben Wissenschaftler weltweit begonnen, das Potenzial von CBD genauer zu untersuchen. Hier sind einige Studien, die sich mit den möglichen Auswirkungen von CBD beschäftigen:

Schlaf und Entspannung: Eine 2019 veröffentlichte Studie im Permanente Journal untersuchte die Auswirkungen von CBD auf Angst und Schlafprobleme. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass CBD bei einigen Menschen zur Verbesserung des Schlafs beitragen kann. Zur Studie Unterstützung des allgemeinen Wohlbefindens: In einer Übersichtsarbeit von 2020, veröffentlicht im Journal of Clinical Medicine, wird beschrieben, wie CBD durch die Interaktion mit dem Endocannabinoid-System zur Förderung von Balance und Wohlbefinden beitragen könnte. Zur Studie Stress und Stimmung: Eine in Frontiers in Pharmacology erschienene Studie aus dem Jahr 2018 untersucht den Einfluss von CBD auf Stressreaktionen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass CBD potenziell beruhigende Eigenschaften haben könnte.

Wie wird CBD Öl verwendet?

CBD Öl ist in verschiedenen Konzentrationen erhältlich und kann je nach Vorliebe auf unterschiedliche Weise eingenommen werden. Einige Menschen verwenden es sublingual (also unter die Zunge geträufelt), während andere es in Speisen oder Getränken mischen. Da jeder Mensch anders auf CBD reagiert, ist es wichtig, mit einer niedrigen Dosis zu beginnen und die eigene Reaktion zu beobachten.

Was sagt das Gesetz?

In Deutschland ist CBD grundsätzlich legal, solange es aus zertifizierten Nutzhanfpflanzen gewonnen wird und der THC-Gehalt unter 0,2 % liegt. Allerdings gibt es eine wichtige rechtliche Einschränkung: CBD Öl darf nicht als Nahrungsergänzungsmittel angeboten werden. Der Grund hierfür ist die Einstufung von CBD als sogenanntes „Novel Food“ (neuartiges Lebensmittel) durch die Europäische Union. Laut der Novel Food Verordnung sind Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel, die vor 1997 nicht in nennenswertem Umfang in der EU verzehrt wurden, nur nach einer umfangreichen Sicherheitsprüfung zugelassen.

Diese Einstufung führt dazu, dass viele Anbieter und Shops, die CBD Öl als Nahrungsergänzungsmittel vermarkten wollten, zunehmend unter Druck der Behörden geraten. In den letzten Jahren kam es zu zahlreichen Razzien, bei denen Produkte beschlagnahmt und Geschäfte durchsucht wurden. Aus diesem Grund haben einige Hersteller und Shops umdisponiert und bieten ihre CBD Produkte nun als „Aroma Öl“ an, das nicht zum Verzehr geeignet ist. Dadurch umgehen sie die strengen Auflagen für Nahrungsergänzungsmittel, auch wenn es sich um dasselbe Produkt handelt, das früher zum oralen Gebrauch empfohlen wurde.

Es ist daher wichtig, beim Kauf von CBD Produkten auf die Deklaration zu achten und sich über die aktuelle rechtliche Lage zu informieren.

Fazit

Hochwertiges CBD Öl bietet eine natürliche Möglichkeit, das Wohlbefinden zu unterstützen, und gewinnt zunehmend an Aufmerksamkeit. Es ist wichtig, dass Konsumenten fundierte Entscheidungen treffen und sich über die aktuelle Forschungslage informieren. Wie bei jedem Nahrungsergänzungsmittel / Aroma Öl sollte man auf Qualität achten und bei Unsicherheiten Rücksprache mit einem Fachmann halten (hk).