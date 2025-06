CDU-Gründung am 26. Juni 1945 – Von der Stunde Null bis zur Volkspartei

80 Jahre CDU – CDU-Gründung am 26. Juni 1945 – Happy Birthday CDU – CDU feiert heute 80. Geburtstag – Am 26. Juni 1945, kaum sieben Wochen nach Kriegsende, wird in Berlin eine neue politische Kraft aus der Taufe gehoben: die Christlich Demokratische Union (CDU). Ihr Anspruch: Überwindung der ideologischen Gräben von gestern, ein neues Fundament für die deutsche Nachkriegsgesellschaft und ein Bekenntnis zu Demokratie, Freiheit und christlichen Werten. Seitdem hat die CDU die deutsche Geschichte maßgeblich geprägt – mit Höhen, Krisen und immer wieder dem Anspruch, Volkspartei der Mitte zu sein.

Ursprung in einer Zeit des Umbruchs

Die Gründung der CDU am 26. Juni 1945 erfolgte im Kontext des politischen Vakuums nach dem Ende der NS-Diktatur. Deutschland lag in Trümmern, die Alliierten begannen mit der Entnazifizierung und der Neuordnung des politischen Lebens. Viele ehemalige Mitglieder der Zentrumspartei, der liberalen und konservativen Kräfte, aber auch christlich motivierte Widerstandskämpfer schlossen sich zusammen, um eine überkonfessionelle, einheitsstiftende Partei zu schaffen – die CDU.

Anders als in der Weimarer Republik sollte es diesmal keine Spaltung zwischen katholischem Zentrum und protestantisch geprägtem Liberalismus geben. Stattdessen wollte man eine Sammelbewegung schaffen, die konfessionelle, soziale und wirtschaftliche Interessen unter dem Leitbild des „christlichen Menschenbildes“ vereint. Der erste öffentliche Aufruf der Partei vom Gründungstag richtete sich daher ausdrücklich an „alle Christen, die sich für den Wiederaufbau Deutschlands einsetzen wollen.“

Schrittweise Ausbreitung in den Besatzungszonen

Nach der Gründung in Berlin verbreitete sich die CDU rasch in den westlichen Besatzungszonen. In der sowjetisch besetzten Zone wurde sie hingegen bald gleichgeschaltet und zur Blockpartei unter dem Dach der SED degradiert. In den westlichen Zonen gelang es jedoch, Landesverbände aufzubauen und ab 1950 unter dem ersten Bundesvorsitzenden Konrad Adenauer eine gemeinsame Bundespartei zu etablieren.

Regierungsverantwortung und politische Prägung der Bundesrepublik

Unter Konrad Adenauer wurde die CDU zur dominanten Kraft der jungen Bundesrepublik. Der erste Bundeskanzler (1949–1963) setzte auf Westbindung, soziale Marktwirtschaft und Versöhnung mit Frankreich. Auch seine Nachfolger – darunter Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger und später Helmut Kohl – prägten das politische Profil der CDU als wirtschaftsnah, gesellschaftlich konservativ und zugleich integrationsfähig für breite Wählerschichten.

Besonders mit Helmut Kohl verband sich eine neue Ära: Er war es, der die deutsche Einheit mitgestaltete und die europäische Einigung vorantrieb. Mit 16 Jahren Kanzlerschaft (1982–1998) war er der bislang am längsten amtierende Regierungschef der Bundesrepublik.

Angela Merkel und die Modernisierung der Partei

Nach der Wahlniederlage von 1998 und einem Korruptionsskandal in der Parteifinanzierung ging die CDU in die Opposition. Es folgte ein Reformprozess, der 2005 zur Kanzlerschaft von Angela Merkel führte. Mit ihr wandelte sich die CDU erneut – inhaltlich und personell. Merkel modernisierte die Partei, verschob sie programmatisch in die Mitte und öffnete sie gesellschaftspolitisch, etwa in der Familien- oder Energiepolitik (Stichwort: Atomausstieg).

Gleichzeitig verlor die CDU unter Merkel auch konservative Wählerschichten – ein Vorwurf, der insbesondere von der Parteibasis und ehemaligen Anhängern erhoben wurde.

Nach Merkel: Richtungssuche und neue Herausforderungen

Nach dem Rückzug von Angela Merkel und dem schwierigen Übergang unter Armin Laschet (2021) musste sich die CDU neu sortieren. Friedrich Merz, einst Rivale Merkels, übernahm 2022 den Parteivorsitz und versucht seither, die CDU wieder stärker als konservativ-liberale Kraft mit klarem wirtschafts- und sicherheitspolitischem Profil zu positionieren.

Die Herausforderungen sind groß: Neben dem Umgang mit der AfD, den Grünen und der schwächelnden SPD geht es auch um die Rückgewinnung von Vertrauen, klarere Kante in der Opposition und die Positionierung gegenüber dem wachsenden Populismus.

CDU-Gründung: Fazit zu 80 Jahre CDU

80 Jahre nach ihrer Gründung steht die CDU an einem neuen historischen Scheideweg. Vom Aufbauhelfer der Republik über Kanzlerpartei bis zur Oppositionsführerin – die Christlich Demokratische Union hat sich mehrfach neu erfunden und ihren Platz im Parteienspektrum immer wieder neu definiert. Ob sie erneut Volkspartei der Mitte wird oder in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft an Profil verliert, hängt auch davon ab, wie glaubwürdig sie ihre Wurzeln – das christliche Menschenbild, die soziale Marktwirtschaft und den Einsatz für ein vereintes Europa – mit den Herausforderungen der Gegenwart verbindet (hk).