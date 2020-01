Coburg – KIJUZ Wüstenahorn: Flohmarkt rund ums Kind am Freitag, den 28. Februar

Erstellt in

Coburg (BY) – Die Krabbelgruppe des Kinder- und Jugendzentrums (KIJUZ) Wüstenahorn veranstaltet am Freitag, den 28. Februar 2020, den zweiten Baby- und Kinderflohmarkt. Dieser findet von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr statt. Einlass für Schwangere mit Mutterpass ist bereits ab 16.30 Uhr.

Der Flohmarkt findet im Kinder- und Jugendzentrum Wüstenahorn, in der Karl-Türk-Straße 88 in Coburg statt. Die Einrichtung ist mit der Buslinie 2 (Endstation) erreichbar. Tische sind vorhanden und werden im Voraus vergeben. Die Tischgebühr beträgt fünf Euro. Aufbau für den Flohmarkt ist am Veranstaltungstag ab 15.00 Uhr.

Die Einnahmen aus dem Verkauf kommen der Krabbelgruppe zugute. Anmeldungen nimmt Ingrid Marr unter der Telefonnummer 09561/89-1580 entgegen.

Stadt Coburg