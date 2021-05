Dresden (SN) – Aktueller Hinweis: Der Bürgerservice mit den Melde- und Sozialen Angelegenheiten in der Verwaltungsstelle Cossebaude bleibt von Montag, 10. Mai 2021 bis Freitag, 21. Mai 2021 wegen Krankheit geschlossen.

Dringende Anliegen können – nach vorheriger Terminvereinbarung – in jedem anderen Bürgerbüro in Dresden bearbeitet werden. Bereits vereinbarte Termine können telefonisch unter 0351-4887935 / -7936 oder per E-Mail an ortschaft-cossebaude@dresden.de verschoben werden.

