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Dresden im Wandel: Kulturstadt mit neuer urbaner Dynamik

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Dresden im Wandel: Kulturstadt mit neuer urbaner DynamikDresden ist für seine historischen Bauwerke, eine belebte Geschichte und die attraktive Kreativszene bekannt. Historisches und Moderne fusionieren an der Elbmetropole und erzeugen den ganz besonderen Charme der ostdeutschen Stadt. Wandel ist ein Zeugnis für Fortschritt und genau das erleben die Dresdner Tag für Tag. 

Kultur und Geschichte: Alltag der Dresdner

Mit Zwinger, Grünem Gewölbe und der Frauenkirche strotzt Dresden nur so von Geschichte. Die barocken Bauwerke sind weltweit bekannt und ziehen immer wieder Gäste in die Stadt. Reisende finden in Dresden zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten – darunter auch zentral gelegene Häuser wie die B&B HOTELS. Sie liegen zentral und verkehrsgünstig. Am einfachsten bewegt man sich in Dresden zu Fuß, mit einem öffentlichen Verkehrsmittel oder mit dem Fahrrad. Auf diese Weise kann man gleichzeitig die Atmosphäre der Stadt einatmen und historische Bauwerke bestaunen. 

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Kreativität und Moderne stärken den Ruf als Kulturmetropole an der Elbe

Dresden ist nicht nur ein historischer Standort, sondern glänzt auch mit viel Kreativität. In der Semperoper ist die sächsische Staatsoper zu Hause. Hinzu kommen die berühmten Söhne der Stadt wie die Schriftsteller Erich Kästner und Karl May oder der berühmte Maler Gerhard Richter, der in Dresden seine größten künstlerischen Erfolge feierte.  

Die Kreativwirtschaft ist in der Stadt sehr stark vernetzt. Projekte und Organisationen arbeiten zusammen, um die Innenstadt neu zu gestalten. Leerstehende Gebäude werden auch schnell mal in Kunstprojekte integriert oder als Basis für Workshops genutzt. Pop-up-Stores moderner Designer und Künstler tauchen in den historischen Gassen der Altstadt auf und nutzen den Kontrast zwischen alt und neu.

Kunstinteressierte zieht es in die Immersive Kunst, eine 360-Grad-Ausstellung, die Werke von Klimt, van Gogh und Monet zeigt. Moderne Kunstrichtungen wie Street-Art werden ebenfalls gefeiert. Hierzu kann man Galerien wie House of Banksy besuchen, die Ausstellungen von Street-Art-Künstlern wie Erlwein Capitol zeigen.

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Mit Smart-City-Projekten Fortschritt vorantreiben

Kunst und Kultur sind zwei wichtige Stützen Dresdens. Doch ohne Wirtschaft und moderne Technologien kann eine Stadt die Herausforderungen der Zukunft nicht stemmen. Deshalb ist Dresden wie viele andere deutsche Städte beim Technologiewandel mit dabei. Dresden soll smarter werden und dafür sind einige Projekte vorgesehen oder schon umgesetzt. Nachhaltigkeit und Ressourcen-Optimierung sind einige Punkte, mit denen Dresden den Alltag der Bewohner erleichtern möchte. 

Ein interessantes Beispiel dafür ist das Wohnquartier. Diese Wohneinheiten funktionieren energieautark, denn sie basieren auf einem geothermischen Energiesystem und funktionellem Solarstrom. Mit den erneuerbaren Energiequellen sind diese Häuser weitestgehend autonom und reduzieren den Kohlenstoffausstoß um ein Vielfaches. Küchengeräte, Heizungen oder andere Haushaltsgeräte lassen sich ganz einfach über eine App steuern. 

Ein weiteres Projekt ist DymoBat. Im Fokus steht die Optimierung von Mobilität und Energiespeicherung. Dieses regionale Projekt ist ein Satellitenprojekt von National 5G Energy Hub und untersucht die Möglichkeiten zur Energiestabilisierung durch bidirektionales Laden. In Dresden gibt es verschiedene Standorte, die mit diesem Forschungsprojekt verknüpft sind. Dadurch sollen effizientere Wege für die Ladung von Elektrofahrzeugen gefunden werden, die sich in die regulären Stromnetze integrieren. Ziel ist eine optimale Verwendung von Strom, bei dem Privathaushalte, Unternehmen und Ladestationen effizient miteinander verbunden werden.

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Fazit 

Dresden hat viel Geschichte zu bieten. Schon jeher hat sich die Stadt als ein Standort des Wandels und des Fortschritts ausgezeichnet. Diese Tradition wird auch im Hier und Jetzt gelebt. Zwischen Zwinger und Semperoper leben Künstler, Architekten und Forschende. Alles wird von neuen Konzepten zusammengehalten, die Nachhaltigkeit und Umweltschutz mit modernster Technologie verbinden, um Dresden ins Zeitalter der Smart Cities zu leiten. (hk)

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