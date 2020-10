Eisenach – ERINNERUNG: ANMELDUNGEN FÜR DAS KINDERGARTENJAHR 2021/2022

Eisenach (TH) – Die Stadtverwaltung erinnert noch einmal an die Anmeldefrist für Kita-Plätze des Kitajahres September 2021 bis August 2022. Alle Eltern, die in Eisenach wohnen, sind aufgerufen, bis spätestens zum 30. November 2020 anzumelden, ob sie für ihr Kind einen Platz in einer Kindertagesstätte (Kindergarten und/oder Kinderkrippe) im Stadtgebiet Eisenachs benötigen.

Eltern können ihre Kinder zentral für alle Kindertageseinrichtungen – sowohl für die städtischen Kindertageseinrichtungen als auch für die Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft – anmelden. Die Anträge sind bitte per Post an das Jugendamt (Stadtverwaltung Eisenach, Jugendamt, Abteilung 51.3 Kindertageseinrichtungen und Elterngeld, Verwaltungsgebäude Markt 2, 99817 Eisenach) zu senden.

Das entsprechende Formular steht auch auf der städtischen Internetseite https://www.eisenach.de/kulturleben/kinder-familie-und-jugend/kindertagesbetreuung zum Herunterladen bereit. Eine Beratung zur Platzvergabe ist telefonisch oder nach Terminvergabe möglich (Tel.: 03691 / 670 770 oder 03691 / 670 799).

Bitte beachten, dass eine Anmeldung erst nach der Geburt des Kindes möglich ist.

