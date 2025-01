Erneuerbare Energien: Land übertrifft erneut Gigawatt-Marke – Genehmigungsdauer von Windkraft deutlich verkürzt

Posted in

Klimaschutzministerin Katrin Eder hat heute im Ausschuss die aktuellen Zahlen zum Ausbau der Erneuerbaren Energien in Rheinland-Pfalz vorgestellt. Dazu erklärt Fabian Ehmann, klimapolitischer Sprecher der GRÜNEN Landtagsfraktion:

„Der Ausbau der Erneuerbaren Energien nimmt in unserem Land deutlich Fahrt auf. Dank des enormen Zuwachses bei der Photovoltaik konnten wir mit rund 1,1 Gigawatt aus Solar- und Windenergie zum zweiten Mal in Folge die Gigawatt-Marke übertreffen. Damit befinden wir uns auf dem Weg unsere Klimaziele zu erreichen. Außerdem bedeutet der Ausbau direkte Wertschöpfung für unsere Kommunen, und wir sichern damit niedrigere und stabilere Energiepreise.

Erneut hat das Land 2024 die selbst gesteckten Ziele mit rund 900 Megawatt Zubau bei der Photovoltaik bei weitem übertroffen. Unser Solarpaket wirkt. In Rheinland-Pfalz sind nun insgesamt rund fünf Gigawatt Solarenergie installiert. Aber auch beim Ausbau der Windenergie zeigt sich eine immer stärkere Dynamik: Zwar liegen wir mit 200 Megawatt Zubau noch unter dem selbst gesteckten Ziel. Gegenüber dem Vorjahr fiel der Zubau aber bereits um etwa 44 Prozent höher aus. Gleichzeitig geht es bei den Genehmigungen steil nach oben: Nachdem 2023 erstmals mehr als 500 Megawatt Windenergie genehmigt wurden, schnellte dieser Wert im vergangenen Jahr bereits auf 583 Megawatt hoch. Aufgrund der langen Realisierungsdauer von Windkraftanlagen ist davon auszugehen, dass sich die entfachte Dynamik erst ab dem kommenden Jahr auch in den Ausbauzahlen bemerkbar macht. Gleicnzeitig haben wir die durchschnittliche Genehmigungsdauer von Windparks in Rheinland-Pfalz bereits kräftig gesenkt, von rund 32 Monaten im Jahr 2023 auf nur noch rund 23 Monate im letzten Jahr. Die Hochzonung der Genehmigungen zu den SGDen hat sich hier ausgezahlt.

Die Zahlen zeigen: Land und Bund haben die richtigen Weichen gestellt. Grün wirkt. Der Ausbau der Erneuerbaren ist wieder auf Erfolgskurs. Wenn das Windenergiegebietegesetz voll ausgerollt sein wird und auch der angekündigte Boom bei den Batteriespeichern einsetzt, kann die Energiewende sogar noch mehr Tempo aufnehmen.“

***

Text: Florian Sparwasser, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag Rheinland-Pfalz