Felix Grün ist erster Mittelrhein-Weinkönig!

Am Freitagabend um 22 Uhr stand es fest: Der Mittelrhein hat einen Weinkönig! Felix Grün aus St. Goar wurde von der 22-köpfigen Fachjury zur ersten männlichen Weinhoheit von Deutschlands kleinstem Anbaugebiet gewählt.

Nachdem der Mittelrhein als erstes deutsches Anbaugebiet bereits 2022 die Wahl der Weinhoheiten geschlechtsneutral ausgeschrieben hat, wurde nun zum ersten Mal der männliche Kandidat zum Weinkönig gewählt. Felix Grün ist 27 Jahre alt, verheiratet und stammt aus St. Goar. Zusammen mit seinen beiden Mittelrhein-Weinprinzessinnen Johanna Persch aus Oberwesel und Anna Weinand aus Bad Salzig wird Felix Grün in den kommenden zwölf Monaten unser Anbaugebiet, unsere Winzerinnen und Winzer und deren Weine gemeinsam als #TeamMittelrhein repräsentieren, so wie dies bereits von ihren Vorgänger*innen sehr erfolgreich gehandhabt wurde.

Bereits am Nachmittag stellten sich die drei Berwerbenden den intensiven Fragen der 22köpfigen Fachjury, die wie immer mit Vertreter*innen des Vorstands, der Weinbranche und anderen Partnerorganisationen besetzt war.

Die öffentliche Abendveranstaltung fand in der Rheinhöhenhalle in Dellhofen statt. Die Halle war mit 240 Gästen ausverkauft, die Stimmung ausgelassen, die großen Fangruppen von Anna, Felix und Johanna hatten sich mit Fähnchen, Bannern und anderem Dekomaterial ausgestattet und unterstützen die Bewerbenden lauthals. Bei vier Gruppenaufgaben sowie einer Weinpräsentation stellten Anna, Felix und Johanna ihre Spontaneität, ihren Charme und ihren Witz unter Beweis. Gestaltet und moderiert wurde das Abendprogramm auf sehr persönliche, authentische und humorvolle Art und mit ganz viel Herz von den drei scheidenden Mittelrhein-Weinhoheiten Julia Lambrich, Hannah Roos und Felix Kahl. Nach knapp drei Stunden wählte die Jury in geheimer Wahl Felix Grün zum ersten Weinprinzen des Mittelrheins.

Zu Beginn des Programms wurden die vier 53. Mittelrheinweinhoheiten Julia Lambrich, Hannah Roos, Felix Kahl und Gero Schüler von Volker Boch, dem ersten Vorsitzenden, und Stefan Jedele, dem Geschäftsführer des Mittelrhein-Wein e. V., gebührend verabschiedet. Die vier haben den Mittelrhein bei rund 100 Terminen in ganz Deutschland vertreten und waren herausragende Botschafter*innen für unser Anbaugebiet Julia Lambrich darf als Deutsche Weinprinzessin den gesamten deutschen Wein seit Ende September national und auch international repräsentieren.

Bild & Text: Mittelrhein-Wein e. V.