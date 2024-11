Feuerwehr Wiesbaden: Brand Friedrichstraße Wiesbaden – Brennender PKW in Tiefgarage unter dem Roncalli-Haus

Posted in

Brand Friedrichstraße Wiesbaden – Ein brennender PKW in der Tiefgarage unter dem Roncalli-Haus in der Friedrichstraße hat am heutigen morgen für einen Großeinsatz der Feuerwehr Wiesbaden gesorgt.

Durch den Brand in der Tiefgarage kam es zu einer starken Rauchentwicklung, die sich auch auf verschiedene Teile des Gebäudes ausbreitete. Einsatzkräfte unter Atemschutz konnten das brennende Fahrzeug ablöschen, anschließend waren umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen erforderlich.

Am heutigen Morgen erreichten die Leitstelle der Feuerwehr Wiesbaden mehrere Notrufe aus der Friedrichstraße. Die Anrufer berichteten von einem brennenden PKW in einer Tiefgarage unter dem Gebäudekomplex des Roncalli-Hauses. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten beim Eintreffen eine starke Rauchentwicklung aus mehreren Öffnungen des Gebäudes feststellen, aus diesem Grund wurde die Alarmstufe erhöhte und weitere Kräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr nachalarmiert.

Nachdem sich die Einsatzkräfte Zugänge zur Tiefgarage geschaffen hatten, konnten mehrere Trupps unter Atemschutz durch die stark verqualmte Tiefgarage zur Brandbekämpfung vorgehen. In der untersten Parkebene fanden sie ein brennendes Oberklassefahrzeug mit Elektroantrieb vor, dass vornehmlich im Motorraum brannte. Sie konnten den das Feuer nach kurzer Zeit löschen. Nach erster Inaugenscheinnahme war die Hochvoltbatterie des Fahrzeugs vom Feuer nicht betroffen.

Bedingt durch die starke Rauchentwicklung kam es auch zu einem Raucheintrag in verschiedene Bereiche des Gebäudekomplexes, weshalb im Anschluss umfangreiche und kräfteintensive Entrauchungsmaßnahmen erforderlich waren. Mit Belüftungsgeräten wurde der Rauch aus den verschiedenen Gebäudeteilen geblasen.

Die Einsatzmaßnahmen dauern zur Stunde noch an. Die Einsatzkräfte planen aktuell die Bergung des betroffenen Fahrzeugs aus der Tiefgarage.

Im Einsatz waren Einsatzkräfte aller Feuerwachen der Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte, Dotzheim, Nordenstadt, Kostheim und Schierstein sowie Kräfte des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Versorgung wurde durch die Logistikgruppe sichergestellt. Die Feuerwachen 1 und 3 wurden durch die Freiwilligen Feuerwehren Sonnenberg und Hessloch nachbesetzt. (jh)

Text: Feuerwehr der Landeshauptstadt Wiesbaden