FW-BOT: Unfall Bottrop Osterfelder Straße / Westring mit sechs Verletzten

Unfall Bottrop Osterfelder Straße / Westring (ots) – Um 23:04 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop am späten Montagabend zu einem Verkehrsunfall in der Innenstadt alarmiert. An der Kreuzung Osterfelder Straße / Westring waren zwei Pkw kollidiert. Insgesamt sechs Insassen wurden verletzt, davon eine Person schwer.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Personen die Fahrzeuge bereits verlassen. Der Rettungsdienst begann umgehend mit der Versorgung der Patienten. Dabei wurden die Kräfte aus Bottrop von zwei Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug der Feuerwehr Oberhausen unterstützt. Nach der Erstversorgung wurden alle Patienten zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus transportiert.

Gegen Mitternacht verließen die letzten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Einsatzstelle. Die Kreuzung Osterfelder Straße/Westring war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Insgesamt war die Feuerwehr Bottrop mit. ca. 25 Einsatzkräften im Einsatz. (Du)