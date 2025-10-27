Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Google LLC streicht den „&num=100“-Parameter – was bedeutet das für SEO, Rankings und Reporting?

Google LLC streicht den „&num=100“-Parameterwas bedeutet das für SEO, Rankings und Reporting? – Hamburg, 27. Oktober 2025 – Durch eine technische Änderung bei Google wird der URL-Parameter „&num=100“ künftig nicht mehr zuverlässig unterstützt. Diese Funktion ermöglichte es bislang, bei einer Suchabfrage bis zu 100 Treffer auf einer Seite anzeigen zu lassen. Für die SEO-Praxis, insbesondere für Rankings, Tools und Reporting, ergeben sich dadurch weitreichende Konsequenzen.

In einem aktuellen Fachbeitrag auf der Website der SEO Agentur Online Marketing Webdesign wird erklärt, welche Auswirkungen diese Änderung hat und wie Website-Betreiber sowie SEO-Dienstleister reagieren sollten. Der Artikel geht insbesondere auf folgende Themen ein:

  • Welche technische Änderung genau vorgenommen wurde und welche Funktion nun entfällt.

  • Mögliche Gründe seitens Google, darunter Schutz vor automatisierten Abfragen, Optimierung von Ressourcen und Relevanzsteigerung bei den sichtbaren Ergebnissen.

  • Konsequenzen für SEO-Tools, die bisher mit einer einzigen Abfrage Top-100-Rankings erfassten.

  • Veränderungen im Reporting über die Google Search Console sowie die Verschiebung von Metriken hin zu echten Nutzerinteraktionen.

  • Konkrete Handlungsempfehlungen für Website-Betreiber: Daten korrekt interpretieren, KPIs anpassen, strategisch neu ausrichten.

  • Der abschließende Kommentar betont: Die Änderung bringt erhebliche Nachteile für die rankende Kontrolle von Keywords außerhalb der Top 20 – beispielsweise geht eine gezielte Messbarkeit von Verbesserungen von Platz 80 auf Platz 30 verloren. Die Empfehlung lautet daher klar: Eine vollständige Top-100-Kontrolle sollte weiterhin bestehen bleiben.

„Mit dieser Änderung verliert die Branche ein bewährtes Werkzeug und muss Reporting- und Monitoring-Strukturen neu denken. Wer jetzt handelt, behält die Kontrolle über Sichtbarkeit und Rankingentwicklung“, so Agentur-Inhaber Holger Korsten.

Über die SEO Agentur Online Marketing Webdesign:
Die Agentur mit Sitz in Hamburg bietet seit vielen Jahren Lösungen in den Bereichen Suchmaschinenoptimierung (SEO), Online-Marketing und Webdesign. Ziel ist es, mittelständischen Unternehmen durch sichtbare Platzierungen und messbaren Erfolg im Web bessere Geschäftsergebnisse zu ermöglichen. Durch eine spezielle SEO-Technik ist es dem Unternehmen möglich, Top-Rankings auf Seite 1 bei Google in weniger als 60 Sekunden zu erreichen.

