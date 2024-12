Grußwort von Landrat Marco Prietz Landkreis Rotenburg (Wümme) zum Jahreswechsel

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

das Jahr 2024 geht zu Ende und ich wünsche Ihnen, dass auch Sie rund um den Jahreswechsel einmal zur Ruhe kommen können. Zeit, sich zu besinnen und auf das zu schauen, was wir in diesem Jahr erlebt haben und was nun auf uns zukommt.

Angesichts all der Krisen und Ungewissheiten auf dieser Welt, mit Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten, dem Klimawandel, dem Wechsel im Amt des US-Präsidenten, der Rezession in Deutschland sowie dem Ende der Regierungskoalition in Berlin sind viele Menschen beunruhigt. Als Landkreis Rotenburg (Wümme) möchten wir in diesen turbulenten Zeiten Halt und Stabilität geben und jeden Tag unseren Beitrag dafür leisten, damit wir in unserer Heimat gut leben können.

Trotz der sich dramatisch verschärfenden Finanzlage in den öffentlichen Haushalten haben wir als Landkreis in diesem Jahr wichtige Investitionen getätigt und angeschoben. Nach der Fertigstellung des neuen Gymnasiums wurde vor wenigen Tagen auch der Neubau der Berufsbildenden Schulen in Bremervörde feierlich eingeweiht. Die Sanierung mit Umbau und Erweiterung des Ratsgymnasiums in Rotenburg (Wümme) schreitet ebenfalls gut voran, während die gemeinsame Oberstufe von IGS und BBS Zeven 2024 endlich unter einem Dach vereinigt werden konnte. Vernünftige bauliche Rahmenbedingungen sind Grundvoraussetzung, um in den Schulen eine gute Bildung zu ermöglichen und damit Zukunftsperspektiven für kommende Generationen vorzubereiten.

Neben der Bildung liegt auch die Gesundheitsversorgung vielen Menschen am Herzen. Deshalb wird zurzeit das OsteMed-Krankenhaus in Bremervörde modernisiert und vergrößert. Beim Neubau des neuen Bettenhauses für den Ausbau der Bereich Altersmedizin und Schmerztherapie konnten wir 2024 Richtfest feiern.

Alle Krankenhäuser in Niedersachsen schauen auf die Umsetzung der noch vom Bundestag beschlossenen Krankenhausreform. Wir wollen diesen Prozess als Landkreis eng begleiten und werden darauf achten, dass die Krankenhäuser in Rotenburg und Bremervörde bei der Zuteilung der zukünftigen medizinischen Leistungen durch das Land Niedersachsen angemessen berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang wiederhole ich jedoch meine Kritik an der nicht ausreichenden Finanzierung der Krankenhäuser durch den Bund und das Land.

2024 wird Ihnen aufgefallen sein, dass häufig Straßen gesperrt waren. Dies ist kein Zufall. Noch nie hat die Kreisverwaltung so viel Geld für den Ausbau und den Erhalt unseres Straßennetzes in die Hand genommen. Die neu gebaute Wörpebrücke zwischen Tarmstedt und Wilstedt konnte am 1. Oktober 2024 wie geplant eingeweiht werden. 14 Fahrbahnen sowie fünf Geh- und Radwege wurden gründlich saniert, weitere 14 Fahrbahnen, sechs Geh – und Radwege und zwei Radwegebrücken erneuert. Der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Rockstedt wurde ebenso wie der Neubau der Radwege von Selsingen nach Ohrel und von Disphorn nach Otterstedt begonnen.

Auch die letzte Stufe des öffentlich geförderten Breitbandausbaus wurde in diesem Jahr gestartet. Insgesamt 20.000 Gebäude erhalten schrittweise eine Anbindung ans Glasfasernetz, sodass der Landkreis nach Ende dieses Projekts vollständig erschlossen ist. Auch wir als Landkreis profitieren davon, denn unsere Kreisverwaltung wird immer digitaler. So führen wir beispielsweise in allen Ämtern die digitale Akte ein, Bauanträge werden ab dem 1. Januar 2025 nur noch online und nicht mehr auf dem Papier entgegengenommen, um diese vollständig digital und zügig bearbeiten zu können. Auch viele andere Anträge können digital eingereicht werden, das Angebot auf unserem kreisweiten Serviceportal wächst stetig und ständig.

Zum Abschluss des Jahres möchte ich mich erneut bei allen Ehrenamtlichen bedanken, die unseren Landkreis besonders lebens- und liebenswert machen. Egal, ob Sie sich in der freiwilligen Feuerwehr, im Sportverein oder in einer der vielen sozialen Institutionen uneigennützig für andere engagieren: Ich danke Ihnen von Herzen! Anfang des Jahres haben wir gleich in doppelter Hinsicht durch tragische Ereignisse vor Augen geführt bekommen, wie verlässlich und leistungsfähig beispielsweise unsere Blaulichtorganisationen sind. Sowohl bei der Bewältigung des Winterhochwassers entlang der Wümme und Oste, als auch bei der Suche nach Arian waren tausende Einsatzkräfte von Feuerwehr, DRK, DLRG oder THW unermüdlich im Einsatz, um zu helfen. Auch der Polizei und der Bundeswehr gilt mein besonderer Dank, sowohl bezogen auf die Personensuche, als auch im Hinblick auf ihren täglichen wertvollen Beitrag für unsere innere und äußere Sicherheit.

Der französische Schriftsteller und Politiker Victor Hugo hat gesagt, dass ein Traum unerlässlich sei, wenn man die Zukunft gestalten möchte. In dem Sinne wünsche ich Ihnen allen für 2025 Gesundheit, Glück und Erfolg bei der Erreichung Ihrer ganz persönlichen Ziele!

Herzliche Grüße

Ihr Landrat

Marco Prietz

***

Text: Christine Huchzermeier, Pressesprecherin Landkreis Rotenburg (Wümme)