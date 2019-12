Hamburg – Aggressiver Bettler droht im Hauptbahnhof mit Dolch

Hamburg – Ein Mann sprach am Tresen wartende Kunden einer Bäckerei im Hamburger Hauptbahnhof nach Kleingeld an. Ein Mitarbeiter schickte ihn fort. Der entfernte sich einige Meter, zeigte laut rufend kurz einen Dolch und lief aus dem Hauptbahnhof.

Am 28.12.2019 gegen 10:30 Uhr warteten einige Mitbürger am Verkaufsstand einer Bäckerei in der Wandelhalle des Hamburger Hauptbahnhofs darauf, bedient zu werden. Ein Mann sprach die wartenden Kunden an und bettelte um Kleingeld. Der Mitarbeiter der Bäckerei schickte den Bettler fort.

Dieser entfernte sich einige Meter, rief laut etwas Unverständliches, streckte kurz einen kleinen Dolch in die Luft und lief aus dem Bahnhof.

Der Mitarbeiter hatte den Mann verfolgt in Richtung Ausgang „Fischerturm“. Dabei informierte er schnell die Beamten der naheliegenden gemeinsamen Sicherheitswache der Bundes- und der Landespolizei.

Sofort strömten Bundes- und Landespolizisten aus und suchten nach dem Mann.

Kurze Zeit später wurde der Gesuchte am Bahnhofsvorplatz im Bereich des Eingangs zur Wandelhalle durch die eingesetzten Beamten entdeckt und gestellt.

Der 27-jährige bulgarische Staatsangehörige wurde dem Bundespolizeirevier Hamburg-Hauptbahnhof zugeführt.

Zuvor war ihm der Dolch abgenommen worden.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen musste er wieder auf freien Fuß gesetzt werden, da keine Haftgründe vorlagen.

Der Dolch (Klingenlänge ca. 7,5 cm) wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bundespolizeiinspektion Hamburg