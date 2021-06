Hamburg – Corona-Aktuell 29.06.2021: Nach der bereits erfolgten Rücknahme zahlreicher Corona-Beschränkungen in den vergangenen Wochen ist das Infektionsgeschehen in Hamburg weiterhin stabil. Dies ermöglicht einen weiteren Öffnungsschritt zum 2. Juli 2021.

Als sechsten Öffnungsschritt hat der Senat folgende Maßnahmen beschlossen:

· Tanzveranstaltungen im Freien sind mit bis zu 250 Personen unter Auflagen möglich (insbesondere Hygiene- und Schutzkonzept, Abstandsgebot, Testpflicht, Voranmeldung, (digitale) Kontaktnachverfolgung).

· Das Mitführen und der Verzehr von Alkohol sind im Stadtpark am Freitag und Samstag sowie an Tagen, auf die ein Feiertag folgt, von 21.00 Uhr bis 6.00 Uhr des Folgetages nicht gestattet.

· Die Gültigkeit von Antigenschnelltests wird von 24 auf 48 Stunden erweitert.

· Das Boarding einer Kreuzfahrt ist nun auch mit Antigenschnelltests möglich.

· Die Sitzplätze von Zuschauerinnen und Zuschauer bei Sportveranstaltungen dürfen künftig auch im Schachbrettmuster angeordnet werden. Stehplätze müssen weiterhin mit Abstand von 1,5 m zueinander angeordnet werden.

· Im Freien und in geschlossenen Räumen ist Mannschaftssport und Kontaktsport unabhängig von der Personenzahl zulässig. In geschlossenen Räumen gilt eine Begrenzung der Personenzahl in Abhängigkeit von der Raumgröße (eine Person je 10 qm Fläche). Die bisherigen Auflagen bleiben bestehen (insbesondere die Testpflicht in geschlossenen Räumen).

***

Stadt Hamburg

Pressestelle des Senats